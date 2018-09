El runrún: ¿Elecciones a la vuelta de la esquina?

Miércoles, 5 septiembre 2018 | Leída 72 veces

confidencial

Sí, hablamos del adelanto electoral en Andalucía, lo que supondría una nueva cita de los onubenses con las urnas este mismo año. Parece que el Gobierno de Susana Díaz no agotará la legislatura –las razonas, varias y según a quién se escuche/lea- y que se avecina próxima cita, con su campaña electoral pertinente. Aún no se da totalmente por sentado, pero lo cierto es que PSOE y Ciudadanos –sus socios de investidura en el Parlamento andaluz- ya han escenificado la ruptura y andan tirándose los trastos a nivel regional, y en Huelva ya hemos podido escuchar al secretario general del PSOE onubense, Ignacio Caraballo, decir que andan trabajando para la ciudadanía pero que, de confirmarse el adelanto electoral, a los socialistas desde luego les cogerá preparados. ¿Y al resto? ¿Tienen clara ya sus listas y candidaturas? ¿O les tocará andar con las prisas a última hora? Mejor que se vayan poniendo las pilas, porque parece que, antes que el turrón, nos vamos a comer unas elecciones.

La superoferta del ‘gym’ (o no tanto). Estamos en esa época en la que el verano se despide y muchos dejan de mirar a las olas y el atardecer en el horizonte para reparar en el tamaño de su barriga y el escandaloso número que muestra la báscula del baño. Es en ese instante cuando se convierten en lamentos los picoteos a todas horas, las buenas tapas y cervezas consumidas en ingentes cantidades en chiringuitos, bares y terrazas estos meses. Los sentimientos de culpa van dirigidos, en la mayoría de los casos, a una vital decisión: "Me apunto al gimnasio". Sabemos que es ahora cuando se pesca a los interesados con supuestas ofertas únicas, con el consiguiente enfado de los que son fieles y durante todo el año pagan religiosamente (lo de ir o no, ya es otra cosa). Pues bien, para los fieles también hay ‘superoferta’, aunque según el caso no lo es tanto. Hemos recibido la información de que bastantes usuarios del gimnasio O2 de Huelva capital han recibido masivamente mensajes de móviles (SMS) en los que se le dice que se les quiere “premiar su fidelidad” como clientes. La oferta, decía el mensaje, la explican por teléfono, pero como en centralita están muy ocupados te invitan a pasarte por las instalaciones para explicártelo mejor. Según nos han comentado, la oferta especial ofrece dos horas de párking gratis, que para el que vaya en coche está genial, pero es una rara fórmula de descuento en la cuota. Consiste en que te rebajan 60 céntimos la cuota mensual pero te cobran 10 euros por realizar el cambio de tarifa. Suena a compañía telefónica, ¿a que sí? No vamos a reproducir los comentarios que nos han llegado por malsonantes, pero sobra decir que eran muy negativos, pues uno se pregunta que cuándo se amortizan esos 10 euros cuando el descuento mes a mes es tan bajo. La indignación ha sido grande en más de un caso y nos cuentan que pese a que han insistido no había vuelta de hoja y que parecía que les tomaban por tontos. Hay quien lo considera una publicidad engañosa y lo quiere denunciar en Consumo. ¿Cumplirán su amenaza? ¿Habrá quien pique con la oferta?

La UHU, la más 'dormilona'. Con la llegada de septiembre se inicia la actividad del nuevo curso. El calendario académico de 2018/2019 señala el inicio de las clases entre los días 10 y 24 del presente mes para la mayoría de las universidades públicas de Andalucía, siendo la Universidad de Córdoba la más madrugadora en comenzar y la Universidad de Huelva y la Universidad de Málaga las dos que más se retrasan, según un informe del portal aulamagna.com. En concreto, la Onubense es la más tardía en comenzar sus clases, siendo el 1 de octubre cuando se inicie la docencia y actividades académicas. El reportaje también señala que las vacaciones de Navidad se extenderán desde el 22 de diciembre de 2018, retomando la rutina el 7 de enero de 2019. Como cada año, son fiestas nacionales los días 12 de octubre, 1 de noviembre, 6 de diciembre y 8 de diciembre, días que no tendrán docencia. Además, ahí también puedes descargarte el calendario académico de tu universidad.