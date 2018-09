Marc Martínez: "Es normal que haya euforia, pero estamos en la segunda jornada, esto es muy largo y vendrán curvas"

huelva24.com

El cancerbero del Recre Marc Martínez ha sido este miércoles el protagonista en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva después de la vuelta al trabajo de la plantilla tras el descanso de la jornada de ayer. Reconocía que el vestuario está contento por las dos victorias que le han alzado al liderato de la categoría, pero también tenía los pies en el suelo porque esto sólo acaba de empezar: "Obviamente se trabaja mucho más a gusto, pero sigo diciendo que estamos en la jornada dos y hay que tener tranquilidad. Sí que es cierto que la cosa huele de manera diferente a lo que vivimos el año pasado, pero debemos tener tranquilidad porque vendrán curvas y esto es muy largo. Con las cosas bien hechas está claro que se trabaja mucho mejor".

En cuanto a las diferencias que apreciaba de una temporada a otra, el catalán decía que "sin ir más lejos a estas alturas el año pasado habíamos pisado seis campos de entrenamiento diferentes. Somos 15 ó 16 fichajes y eso lleva su tiempo y su engranaje, aunque ganando todo se hace más fácil. Parecen tonterías pero no lo son. Pisar seis campos diferentes no es fácil, o no tener autobús ni agua caliente. Son sólo algunos de los motivos. Ahora gracias a Dios ahora vamos al día y obviamente todo eso se agradece".

El Decano está entre los seis o siete presupuestos más altos de la categoría, aunque el meta no le da tanta trascendencia a ese dato. "El año que casi subimos con el Alcoyano teníamos el presupuesto número 25 y acabamos en el segundo puesto en la categoría. Lo importante es hacer un buen bloque y ser competitivos y tener una buena dinámica. Si tienes más presupuesto, obviamente tendrás más opciones, pero en el fútbol el dinero no lo son todo y dos más dos no siempre son cuatro", manifestaba.

Le gustaría volver a conquistar el Trofeo Zamora, algo que ya conseguió hace dos campañas con el Alcoyano: "Yo siempre digo que el equipo menos goleado tiene muchos números para estar arriba y es así. En Segunda B es importantísimo dejar la portería a cero y eso quiere decir que defensivamente el equipo está trabajando bien y esa es la base porque de esa manera siempre vas a tener un punto y con el nivel que tenemos arriba siempre vamos a optar a hacer buenas cosas y a marcar goles. Los premios individuales el que diga que no le gusta miente. Eso significaría que el equipo recibiría pocos goles y estaríamos cerca de los puestos altos. Si llega ese premio al final de la temporada, bienvenido sea. No le voy a decir que no".

Es consciente Marc Martínez de que el Decano aún debe mejorar en el juego combinativo, pero piensa que todo es cuestión de tiempo, paciencia, humildad y trabajo. Así, señalaba que "lo raro sería que a estas alturas fuese todo bien. Al final no dejan de ser las primeras semanas de septiembre y tenemos que conocernos porque son 16 fichajes nuevos. Es normal que haya euforia y que la gente esté contenta, pero hay que tener tranquilidad porque estamos en la jornada dos y llegarán curvas. Cuando lleguen hay que estar todos unidos, la afición, la prensa, el equipo, y salir entre todos hacia adelante".

Cuerpo técnico, titularidad y capitanía

"Estamos trabajando dos o tres sistemas diferentes y el míster tocó la tecla en el descanso en los dos partidos, y gracias eso mejoramos. El poder variar, y no tener sólo una idea de juego, enriquece mucho al grupo. Es una realidad que el equipo está contento con el cuerpo técnico y desde el primer día hemos conectado mucho y bien y eso es importantísimo", comentaba el portero sobre su entrenador, José María Salmerón.

Y en cuanto su actual titularidad, Marc Martínez decía que "el míster no se va a casar con nadie y un día jugará uno y otro partido otro. Sabemos que el que no esté bien se quedará fuera, pero lo importante es que todos los que estamos trabajando en plantilla estamos trabajando bien y el que salga cada domingo, aunque el anterior haya estado en el banquillo, lo va a hacer bien".

Por último, sobre el hecho de que esta temporada ejerce el rol de capitán, declaraba que "es una responsabilidad porque no es cualquier equipo. Es un orgullo poder ser uno de los capitanes de este equipo, intento sumar y para mí es un privilegio".