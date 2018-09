La artista japonesa Hisae Yanase invita en la Galería Espacio Cero al autoconocimiento a través del misterio y el arte

huelva24.com

Miércoles, 5 septiembre 2018 | Leída 10 veces

A partir de este viernes

La Galería Espacio Cero (calle Miguel Redondo, 52), acoge este viernes 7 de septiembre a partir de las 20.00 horas de la exposición 'Tasogare' de la japonesa Hisae Yanase. La ceramista nos acerca la cultura nipona a través del arte y el concepto de Tagosare.

Tagosare es el término utilizado en Japón para describir el momento posterior a la puesta del Sol, un momento mágico donde todo se desdibuja, donde el contraluz contornea las figuras haciéndonos dudar si aquel que está frente a nosotros sea una persona o un fantasma. A través de cuatro series; Yokais, Sanaeru, Toros y fantasmas y Tasogare, Hisae nos invita a conocernos a través de los miedos con una espectacular exposición única en Huelva.



Sobre la autora

Hisae (Chiba, Japón, 1943). Se forma en Tokio en la escuela de diseño en el conocimiento del cuero. En 1968 aterriza en Córdoba para conocer la tradición de los cordobanes y guadamecíes. Es miembro de la Academia Internacional de Cerámica IAC. Su producción ha sido expuesta en multitud de galerías nacionales e internacionales; en Italia, Bélgica, Holanda, Suiza, Portugal, Nicaragua, México, Marruecos, Túnez, Taiwán, Corea del Sur, Japón, Canadá y España, ha celebrado más de cuarenta exposiciones individuales en Tokio, Fukuoka, Busan, Madrid, Salamanca, Valencia, Zaragoza, Lugo, Sevilla, Granada, Málaga y Córdoba. Ha comisariado exposiciones de cerámica contemporánea internacional, como los proyectos Desde la Posada del Potro y Páginas de Barro.





La artista en su constante búsqueda, rehuye de los procesos artesanales supeditados al conocimiento de la técnica, le interesa la simplicidad del material pero va más allá para crear discursos más complejos que profundizan en su particular visión del mundo, sus temas, técnicas y conceptos son puramente contemporáneos. Busca la belleza, no sólo en la forma, sino en lo que expresa.





Su carrera se desarrolla muy ligada al mundo de la cerámica. Se forma en Manises y Sargadelos y es en esta disciplina donde la artista se sumerge con mayor intensidad estableciendo un paralelismo entre el arte popular japonés y español, ya que en ambos contextos, de manera general es constante el sometimiento técnico del creador. Para la artista, la cerámica es el medio y las posibilidades plásticas del material, deben ir más allá del puro conocimiento del material para convertirse en un vehículo de experimentación, descubriendo nuevos usos y formas para distanciarse de los usos convencionales para alcanzar un nuevo plano sensible. Lo sutil deja ver elaboradas y complejas composiciones, vislumbrando un universo armónico donde sumergirnos en la belleza plástica de cada rincón de la obra. El uso de los materiales sencillos como el barro o el papel dejan entrever fotografías que son intervenidas mediante estampaciones o dibujos alejándonos del propio objeto. La naturaleza más allá del concepto paisajístico occidental, ocupa la temática de su obra.





Su obra esconde siempre un amor a sus orígenes, aunque para entenderla en plenitud no debemos buscar las influencias puramente orientales. Su particular visión abre la mirada al espectador, nos muestra una particular forma de observar la realidad. La artista más allá de mantener una línea uniforme se renueva en cada serie para sorprendernos con nuevas estéticas y temas. En esta ocasión la artista nos enfrenta a nosotros mismos en un ambiente misterioso donde nada parece ser lo que es, la incertidumbre como forma de conocimiento. A través de 4 series y una instalación: Página de Yokai; Escena de Tasogare; Toros y Fantasmas; Hana o Sanaeru y Tasogare



Los Yokai referido a los fantasmas o monstruos del folclore tradicional japonés. La artista nos muestra 4 piezas cerámicas que a modo de relieve nos acerca al mundo de estos seres que generalmente más poderosos que los seres humanos, y debido a esto, tienden a actuar con arrogancia sobre con los mortales.



Escena de Tasogare e instalación Tasogare; nos acerca al misterio de las últimas luces que empiezan a desdibujar a las figuras que se desvanecen hasta hacernos dudar de la realidad. Es el crepúsculo en el que nada parece lo que es y en el que nos debemos hacer la pregunta ¿quién eres? Una forma de autoconocimiento e introspección. La instalación elaborada con papel, tela, hilo, luz y tinta china y la serie Escena de Tasogare elaborada con arcilla y terra sigillata nos llevan a la simbiosis con la luz, la naturaleza y el propio ser.



Toros y Fantasmas: La artista plasma en estas obras, collages y pinturas. Un mundo onírico y poético que entronca el mundo fantasmal nipón con la estética de la corrida de toros. Partiendo de la Higanbana o flores flotantes -o de muerte-, ofrenda típica japonesa el día de los muertos, y de la permanencia tras la muerte del espíritu flotando hasta desaparecer finalmente, cuando éste encuentra la paz, vincula esta idea a elementos para ella básicos en la corrida: la muerte, la sangre -sangre noble del toro-, la vida corta del torero, la vanidad que representa el traje de luces, la apariencia, la mezcla de masculinidad y feminidad en el torero y la amenaza que representan las astas del toro.



Hana o Sanaeru: Hisae nos adentra en esta tradición budista milenaria de ofrendas florales, donde según la filosofía zen, el silencio es primordial, es un tiempo para apreciar las cosas en la naturaleza que las personas suelen pasar por alto debido a sus ocupadas vidas. Uno llega a ser más paciente y tolerante hacia las diferencias, no sólo en la naturaleza, sino también en general. Este es también el momento en que uno siente la cercanía a la naturaleza que ofrece la relajación de la mente, cuerpo y alma.