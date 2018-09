El Recre tiene a prueba al centrocampista Ismael Benktib, cuya salida del Elche aún deberá dilucidarse en los tribunales

LECTOR

“ Si esa es su situacion con el Elche y es cierto que no se presentó a los entrenamientos de pretemporada, el Recre debería no amparar a un futbolista tan informal -si es cierto lo que he leído- y que se vaya con su 'música' a otra parte. Estos jugadores problemáticos hay que prescindir de ellos, ya tenemos muchos problemas para sumar otro. Un saludo „