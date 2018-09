El runrún: Carmelo, el puntual

Martes, 4 septiembre 2018 | Leída 136 veces

Confidencial

Lo que quizá no sepan es que, como ocurre con casi cualquier hijo de vecino, nuestros políticos no pueden considerarse, por regla general, personas puntuales. Es más que habitual que en estos encuentros, de los que suele haber varios en una sola mañana, comiencen con retraso por esta razón, obligando a los profesionales de la información a perder un tiempo del que, en muchos casos, no disponen. En otros casos esta impuntualidad se disimula por aquello de conceder cinco minutos de cortesía a los periodistas más rezagados. No en el que le vamos a contar hoy, protagonizado por el alcalde de Palos de Frontera, Carmelo Romero. Acudía esta mañana el edil ‘popular’ a la Diputación a la presentación de la película ‘El pomo azul’, parcialmente rodada en Mazagón. Junto a él comparecía, además del director de fotografía de la obra y uno de los actores, la diputada territorial del Condado, Rocío de la Torre. El regidor palermo, respecto a este asunto, lleva muy a gala la virtud de la puntualidad y precisamente aprovechó el retraso de su compañera en la rueda de prensa para reivindicar esta buena costumbre tan en desuso. No fueron más que seis o siete minutos, poca cosa, pero suficientes para que el alcalde, con la espontaneidad que le caracteriza, aprovechara para recordar a la ilustre ex alcaldesa Pilar Pulgar, de la que bien pudo aprender el valor de no malgastar el tiempo y, si es posible, no hacérselo perder a los demás. Contó Carmelo la costumbre que tenía la alcaldesa de dar inicio a los plenos con puntualidad británica, hasta tal punto que la sesión daba comienzo exactamente cuando el reloj de la sala acababa de dar la última campanada. Ni antes ni después.

El mosqueo de la Poli con Antena 3. Ni un pelo le ha gustado a la Policía Local de Lepe cómo han abordado en Antena 3 la noticia del accidente sucedido en la localidad el pasado sábado. Ahí estaba la información y ahí estaba el portavoz de la Policía atendiendo amablemente al medio para explicar lo sucedido; aunque luego la forma de contarlo la cadena haya disgustado al Cuerpo. Resulta que desde la Policía consideran que con el titular alarmista (“¡Cuidado si pasa por Lepe!”) y la manera de presentar la información daña la imagen de la ciudad, que señalan “tiene sus problemas de tráfico como cualquier urbe de este país”, pero no es un peligro generalizado. “Un aviso de ese tipo daña la imagen de nuestro pueblo y desde aquí queremos manifestar nuestra enérgica protesta por la forma en la que Antena 3 ha tratado esta noticia”, ha señalado la Policía Local en su perfil de Facebook, que además decía que el conductor ni siquiera era vecino de la localidad.

La recreativista saga de los Moreno Barroso. Cartaya, Huelva, el Recre... y ya lo que venga en el mundo del fútbol. Si hay una familia futbolera en la provincia que destaque en los últimos tiempos porque todos sus hijos estén demostrando una gran habilidad para el deporte esa es la de los Moreno Barroso. Así, Joselu actualmente milita en el Oviedo de Segunda División después de haber jugado en el Villarreal, Córdoba, Recre, Mallorca, Lugo y Granada. También comenzó a hacer sus primeros pinitos en el mundo del balompié Simón, que acaba de cumplir 21 años, que ha sido internacional con los escalafones inferiores de la Selección Española y que se ha consolidado en el filial del Villarreal, que milita en Segunda B, por lo que pronto confía en poder dar el salto para debutar con el primer equipo amarillo en Primera División. Y ahora el que quiere seguir los pasos de sus dos hermanos mayores es Rafael, que ya está brillando en el cadete del Recre, el club que les sirvió tanto a Joselu como a Simón como trampolín en sus carreras deportivas y al que todos le tienen un cariño especial y a buen seguro que en un futuro acabarán volviendo. "El pequeńo de la familia empieza su andadura. Ojalá sea la primera foto de muchas. Mucha suerte y a por todas", ha escrito en las redes sociales Joselu sobre Rafael, que la semana pasada firmó su contrato para esta campaña por el Decano en el Museo de la entidad albiazul.