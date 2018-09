Iván Rosado: "Casi seguro que seremos el equipo más inexperto, pero en ilusión debemos ser los primeros"

huelva24.com

Martes, 4 septiembre 2018 | Leída 19 veces

Fútbol > División de Honor

El técnico del Atlético Onubense, Iván Rosado, atendió la llamada de Onda Cero Huelva para repasar la actualidad de su equipo, marcada por la victoria por 1-0 ante el Viso. En declaraciones recogidos por Albiazules.es indicó que “ganar siempre viene bien y más en el comienzo, de cara a la autoestima de todos. De los jugadores, del propio cuerpo técnico, de Pepe Delgado, de Raúl Pichardo, de Cayetano y mía. Nos viene fenomenal, ya que nos ha faltado un poco de preparación en cuanto a partidos. Por mucho que hemos intentado buscar partidos, en este caso Zamora y ha sido prácticamente imposible. Ya tenían el calendario muy ocupado y la verdad es que lo pagamos en la segunda parte, el esfuerzo físico de la primera“, explicó el entrenador del filial.

De la División de Honor advirtió que “los que conocen más la categoría dicen que es una Tercera enmascarada, una categoría muy compleja. En cuanto a nuestro equipo, ha bajado mucho en cuanto a la edad media si lo comparamos con los últimos años. Casi seguro que seremos el equipo más inexperto y en cuanto a presupuesto seremos de los últimos, pero en ilusión debemos ser los primeros. En eso tenemos que ser claros, en ilusión no nos pueden ganar. Y lo demás, con trabajo y sacrificio podemos contrarrestar a otros rivales. Pero si es cierto que somos un equipo joven, muy nuevo y de hecho solo quedan cuatro jugadores del año pasado. Es un reto ilusionante, tenemos hacer crecer al equipo en todos los aspectos. Y ayudarles, el cuerpo técnico está para ayudar a los chavales“.

Para Iván el objetivo es “ir partido a partido. Es la única realidad que existe y el objetivo está claro. No nos podemos plantear nada que no sea eso. Cuando el club me llamó, cosa que agradezco, estoy muy ilusionado con el reto que me plantean y muy responsabilizado, no cabe duda que el objetivo es ese, el de mantener la categoría inicialmente. Ese es nuestro primer objetivo, como ya he dicho la edad media es muy corta, el presupuesto es de los más bajos, pero en ilusión vamos a estar y ser los primeros. Luego veremos cómo nos podremos adaptar a la categoría y cuál será el objetivo final. Pero en principio nuestra meta es hacer un buen grupo y que tengamos un espíritu de equipo, y de sacrificio“.

El también exfutbolista del Decano dijo que “hay un escalón importante con respecto al primer equipo. Nosotros a base de trabajo tenemos que ir limando ese escalón. Entre los juveniles y nosotros hay un pequeño escaloncito, pero entre nosotros y el primer equipo hay un escalón amplio. Y eso los chavales lo tienen que saber y hay que entrenar muy duro. No me vale con solamente entrenar bien y fuerte cuando me apetece, tengo ganas de que ellos suban el nivel, todos“.

Del partido del próximo domingo contra La Palma comentó que “es un partido bonito. La Palma juega muy bien al fútbol, Aurelio, su entrenador, es muy buena persona y sin duda va a ser un rival difícil. Se trata de un partido muy ilusionante, un campo bonito, el césped fenomenal y creo que tiene todos los ingredientes para que los chavales estén ilusionados y con muchas ganas de entrenar, y de jugar el domingo“.