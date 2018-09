Carazo: "Nuestro presupuesto es similar al de la pasada temporada y es el sexto o séptimo de la categoría"

R. U.

Óscar Carazo, el director deportivo del Recre, ha atendido este martes al programa Ser Deportivos Huelva para comentar sus sensaciones sobre la plantilla confeccionada para esta temporada. “Por ahora el inicio ha sido esperanzador e ilusionante, pero ir líderes es simplemente anecdótico y hay que seguir trabajando y mejorando en el día a día. La plantilla es totalmente nueva, y mientras encajas todas las piezas y el equipo asimile lo que quiere el míster pues todavía faltan muchas cosas. Personalmente ya he dicho que creo que el trabajo que ha hecho el club es para estar contentos. Hemos ido a contrareloj porque empezamos más tarde que el resto de mis compañeros de profesión y es para estar satisfechos por los frutos que hemos logrado”, comenzaba diciendo en declaraciones recogidas por huelva24.com.

Sobre el papel del técnico albiazul, José María Salmerón, en la confección de la plantilla, apuntaba que “el entrenador es la pieza angular de todo el proyecto y el que nos va a dar veracidad. Venimos de una situación deportiva complicada por todo lo que ha rodeado al Recreativo en estos últimos años y hay que intentar que el jugador crea en este proyecto. Salmerón ha sido una baza para que hayan venido varios jugadores, eso no podemos negarlo, pero tampoco podemos olvidarnos que somos el Decano del fútbol español y que para todo jugador venir aquí es apetecible. Todos hemos tenido que poner nuestro granito y la masa social también ha sido nuestro santo y seña para poder convencer al jugador. Todo suma, es un cúmulo de cosas”.

“Trabajar con el míster ha sido muy fácil. Tiene un nivel muy alto del conocimiento del mercado y cuando hablamos de jugadores las perspectivas eran similares y siempre hemos intentando buscar lo mejor para el equipo y ha habido sintonía”, añadía Carazo sobre su relación con Salmerón durante el verano, y en cuanto a la que ha tenido con la junta directiva albiazul recalcaba que “el consejo mira por el bien del Recreativo y hemos ido de la mano, ha sido factible la relación y para nada me he encontrado ningún pero. Desde que he llegado sólo me he encontrado facilidades”.

También habló el director deportivo del presupuesto económico destinado por el Decano para la primera plantilla: “El precio de la plantilla es similar a la de la pasada temporada aunque tampoco te puedes hacer una idea porque estás en una situación porque a lo largo del año hay altas y bajas. Al final de la temporada sabes cuál es el presupuesto porque ya sabes lo que te has podido gastar. Ahora mismo en presupuesto más o menos somos los sextos o séptimos de la categoría, pero esto no son matemáticas y cuando nos dedicamos a esto del fútbol es muy complicado poder vaticinar lo que va a pasar en el futuro. Nuestro santo y seña del equipo debe ser la tranquilidad en el día a día y la humildad. El año pasado por ejemplo el Melilla o el Racing de Santander tenían presupuestos altos y no entraron en el ‘play-off’. El año pasado por estas fechas creo que el Écija estuvo seis o siete jornadas siendo el primero en la tabla y acabó descendiendo. Por eso en el fútbol hay que mirar el presente y trabajar duro a duro cada día”

A juicio de Carazo, la plantilla es bastante equilibrada. “Al final tienes que tener jugadores con calidad y experiencia, pero lo más importante es que fomenten un buen vestuario porque a lo largo del año vas a tener que vivir situaciones muy complicadas, y si somos capaces de conseguir que el equipo sea un bloque y que a nivel humano esté por encima de las perspectivas será más fácil salir de las situaciones complicadas. Y hemos buscado jugadores que tengan hambre de demostrar y de intentar utilizar el escaparate que les ofrece el Recreativo para intentar crecer ambas partes. Hemos intentando tener un equilibrio aunque es verdad que tenemos jugadores principalmente jóvenes. De todas maneras, tienen ya una acumulación de partidos en la categoría. Aunque sean jóvenes, muchos ya han jugado más de cien partidos en esta categoría”, matizó.

Sobre algunas operaciones que no pudo concretar, reconocía que “todos han tenido su momento y sus problemas porque había días que los veías muy cerca y otros que se tambaleaban y aparecían otros equipos. Ha habido que insistir y trabajar para que vieran que el proyecto era interesante. Para mí todos los fichajes han sido complicados, pero también fácil porque todos han mostrado su predisposición para venir aquí. Por ejemplo el de Tropi fue muy complicado porque a nivel económico en ningún momento podíamos acercanos, pero él al final le dio también mucha importante a lo deportivo y es de agradecer”.

En este sentido, Carazo quería concretar también que “algún jugador se nos ha ido porque a lo mejor llegamos algo más tarde o porque a nivel económico no pudimos llegar. Pero tampoco le doy mucha importancia porque pienso que la plantilla que hemos hecho es para estar contentos. Sobre todo queríamos a jugadores que estuviesen involucrados en la situación y que quisiesen estar aquí. Creo que el centro del campo y arriba están bien cubiertos, y es obvio que al final posiblemente en el perfil izquierdo de la defensa estamos algo cojos. Pero la llegada de Ikwu puede hacer que tengamos también ahí a dos hombres, así que estamos equilibrados y contentos”.

Caye Quintana y Marc Caballé

Sobre el buen inicio liguero de Caye Quintana, comentaba que “el año pasado se quedó a las puertas de venir en junio, y en diciembre también intentamos traerlos. Yo lo conocía de cuando estaba en el Recre y yo estaba en otro club y seguíamos la evolución de chicos jóvenes y él estaba entre ellos. Encima es de Huelva y viene con ganas para poder demostrar que es una pieza importante. Le da competitividad al grupo, al igual que todos, y jugará el que mejor esté en cada momento”.

Y de la suplencia de Marc Caballé, recalcaba que “el míster cree que en este momento el equipo necesita a otros jugadores antes que a Marc Caballé, y él es el que convive con ellos todos los días. Marc es un gran futbolista, pero también está Borja Díaz, Llorente o Tropi, que también son grandes jugadores. Cada uno tendrá su importancia a lo largo del año”.

Por último, aludía al trabajo de los escalafones inferiores del Recre: “No puedes estar en todos los sitios y tienes que rodearte de gente y delegar funciones. Ahora mismo está Zamora, que está trabajando con toda la cantera, y una vez que se ha cerrado el mercado estaremos hablando y trabajando. A mí me gusta y creo que podemos hacer cosas y poner nuestro granito de arena para que todo mejore. Para nosotros lo más importante es formar al futbolista. Si nosotros, por ejemplo, esta temporada no ascendemos pero subimos a dos jugadores al primer equipo, para nosotros será un éxito, más que si subimos a Tercera División".