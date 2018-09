CCOO lamenta que la consejera no vea los "graves problemas" de las escuelas infantiles de Huelva

huelva24.com

según denuncia, faltan por cubrir 45 puestos de trabajo

La sindicalista ha declarado que “existen graves problemas en estos centros de titularidad de la Junta de Andalucía, aparte de la sobrecarga que ya de por sí soporta un personal que atiende a un alumnado sensible. Trabajadoras que ayudan a la conciliación, pero que no pueden hacer lo mismo con sus propias circunstancias familiares”. Además, se refiere a la “ceguera” de la consejera que "no se ha interesado por preguntar o visitar centros con incidencias que vienen arrastrando del pasado curso y que desde CCOO hemos denunciado reiteradamente”.

Según CCOO, “la provincia comienza con 45 puestos de trabajo menos para las escuelas infantiles, ya que, de 345 empleos públicos, solo están cubiertos 300”. Para el sindicato de enseñanza de Huelva se trata de “un recorte encubierto" que crea sobrecarga laboral y abre la puerta a la privatización”. A su juicio, la consejera hace “caso omiso" a lo que desde las direcciones de las Escuelas Infantiles se le pide y a lo que desde el sindicato demanda "desde hace tiempo: previsión y responsabilidad con la educación de calidad”.



Puso como ejemplo la Escuela Infantil 'Hermana Pilar' de Paterna, que "no tiene personal de cocina, ya que no se han cubierto las vacantes necesarias para tener abierta la cocina”. Para Vega es grave que “de nuevo se acuda a privatizar servicios públicos y a recortar empleo público, ya que tienen que acudir a la contratación de un servicio de catering”. El tema se agudiza ya que “se trata en un porcentaje muy alto de empleos feminizados con lo que desde la administración socialista se empeora más la brecha de género que tenemos en Huelva”. Ya CCOO denunció esta falta de personal el curso pasado, “pero han hecho caso omiso y así seguir la ruta privatizadora y precarizadora de la delegación provincial y de la consejería de educación”.



La Escuela Infantil 'Mafalda' de Trigueros, tiene falta de personal técnico de educación infantil y oficial segunda de oficios. “Desde noviembre se demandó la falta de la técnica y de nuevo nos encontramos ante la falta de previsión y la desidia de la administración educativa con las coberturas de vacantes y las bajas”, denunció también el sindicato.

Por ello, reclaman tanto la delegación territorial como a la consejería "que salgan del bucle burocrático y agilicen estos procesos que ya tienen previsto y conocen, pero parece que la consejera se pone de perfil”, recalca la responsable sindical. “No solo es un perjuicio para el buen funcionamiento de las escuelas infantiles; en este caso, representa un problema para las familias, y lo que nos preocupa es la sobrecarga de trabajo para el personal que se queda asumiendo las funciones que realizaban las compañeras o compañeros que faltan”.



Para CCOO es fundamental defender que una trabajadora o un trabajador no pueda tener una sobrecarga de trabajo por culpa de “recortes encubiertos que ponen de manifiesto la falta de interés por la educación pública de calidad que tanto vende la Junta de Andalucía”. Asimismo, la sindicalista asegura que seguirán vigilando para que la administración cubra estas plazas "como debe hacerlo, por convenio y no las avoque hacia lo que parece que es su hoja de ruta, las privatizaciones".