Salmerón: "Se me ha dicho que habrá estabilidad y estoy convencido de que así será"

José María Salmerón fue el protagonista este lunes de la tertulia de Canal Sur Radio. El entrenador del Decano explicó, en declaraciones recogidas por el portal albiazules.es, que "una de las cosas que hicieron que me pensara la oferta del Recre fue el tema de los problemas en el apartado institucional y económico. Pero me convencieron, me dijeron que este año iba a ser distinto y hasta ahora se están cumpliendo todas las circunstancias que me comentaron. Espero que ello se lleve hasta final de liga, es una situación complicada pero estoy convencido de que este será un buen año en todos los sentidos".

A ese respecto aclaró que "no es una promesa, es que me convencieron de que realmente iba a ser una situación distinta. En el mundo del fútbol no se puede hablar de cosas al 100%, ya que en Murcia pasó algo parecido. Se decía que teníamos el presupuesto cerrado y que la visita del Barcelona nos iba a dejar dos millones, y a la semana que viene nos embargaron todo y se dejó de cobrar. Espero que la gente que se ha comprometido, mantenga esa situación porque es beneficioso para todos. Este es un equipo que debería tener esa situación correcta".

De su situación contractual informó que "firmé por un año, pero hay una clausula en la que renuevo si hay ascenso. Pero prefiero ver que toda la gente ha cumplido con lo que se ha dicho, pero si me siento cómodo no habrá problemas".

Salmerón reconoció "me gusta estar en buenos proyectos y soy muy selectivo. Me gusta que se pueda trabajar bien, me preocupa que esté todo organizado y en el caso del Recre estoy convencido de que el proyecto va a ser bueno. Hasta ahora todo lo que se me ha dicho se ha cumplido. Sabíamos que no íbamos a tener un presupuesto como tienen otros equipos, pero queríamos hacer una cosa que se hiciera con el presupuesto ajustado y que realmente fuésemos un equipo competitivo, sin marcarnos objetivos al principio. Veníamos de dos años malos y en ese sentido queríamos hacer una buena temporada, crecer poco a poco y que la gente estuviera orgullosa de su equipo. Nuestro primer objetivo era tener un equipo que compita cada semana y eso es lo que me marco, ir partido a partido, y ser cada vez mejor equipo. Esto es una carrera de fondo. Las victorias no nos pueden confundir, el liderato no es algo que me preocupe".

La venta del club

En cuanto a su relación con el consejo de administración con Eurosamop y Krypteia, el míster albiazul fue claro al decir que "hay que decir las cosas claras. En un principio yo la relación que tenía era con Juanma López y Óscar Carazo. Una vez que ya estuvimos aquí, conocí al consejo. No había tenido hasta ese momento la situación de estar con ellos, pero creo que es un consejo bueno, que ha estado siempre aportando sus cositas y trabajando muchísimo por el Recreativo. ¿El tema de la compra? Pues fue un tema que a mí en este último mes me ha preocupado. Me ha preocupado como cualquier persona de esta ciudad. La incertidumbre creo que no es buena para el club y no saber quién va a estar enfrente y como se va hacer. Es una situación compleja, pero a mi me tranquilizaron en todo momento. Voy a reconocer que estuve unas semanas con una situación muy contraria a lo que pensaba en principio, pero se me tranquilizó y la gente que lo hizo me tranquilizó con naturalidad. Que pasara lo que pasara, el Recre iba a cumplir con todo y yo ante esas personas me las creo. Va a ser un buen año".

A este respecto Salmerón confirmó que "tuve algunas reuniones, pero con quién prefiero no decirlo. Es cierto que tuve algunas reuniones, pero con gente del consejo también. Lo digo por el tema de la incertidumbre de la compra. Se me ha dicho que habrá estabilidad y estoy convencido de que así será".

El césped del Nuevo Colombino

Por último, habló de los campos de la Ciudad Deportiva, destacando que "ojalá pudiéramos tener campos mejores, pero sí que hemos tenido una superficie aceptable. Es verdad que también se va deteriorando, de hecho llevamos casi 55 entrenamientos en el mismo campo. El campo nuestro, el Nuevo Colombino, no está en buenas condiciones y se está arreglando. Va a marchas forzadas y va a estar un tiempo con una situación que nosotros hubiéramos preferido que estuviera mejor. Pero hay que aceptarlas y desear que todo se solucione. Realmente me esperaba en mi llegada encontrarme peor los campos de la Ciudad Deportiva, pero el primer mes y hasta ahora hay unas aceptables condiciones. Está peor el campo donde jugamos, de hecho no lo hemos pisado hasta el partido ante el Don Benito. Y esta semana que jugamos contra el Cartagena no podremos usarlo hasta el partido, ya que no está en buenas condiciones. No es una situación buena para el equipo, pero tenemos que aceptarlo para disponer después del mejor campo posible".