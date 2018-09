El runrún: El falso apocalipsis tóxico

Lunes, 3 septiembre 2018 | Leída 116 veces

A raíz de lo ocurrido circularon por whatsapp, principalmente, un par de audios que hablaban de una “explosión” y de una “humareda gorda” que podía ir en dirección a Huelva, por lo que se aconsejaba que se cerrarán “ventanas y puertas” porque lo que venía era “malo”. Conviene no difundir bulos con mala baba o comentarios con informaciones incompletas que pueden dar lugar a un pánico generalizado que en nada ayuda. Así que desmentimos este “apocalipsis tóxico” y recordamos que está en cada uno el darle pábulo a estas patrañas o parar la cadena de reenvíos. Hay que dejar de pensar en teorías conspiranoicas. Si ocurre algo grave las autoridades y los medios de comunicación informarán al respecto. No hay ningún interés en manipular nada con algo así de serio. Ojalá nunca ocurra una catástrofe de las dimensiones que muchos recrean, pero si sucede nadie podrá ocultarlo. Seamos responsables y aprendamos a distinguir.

Flaco favor a la “justicia justa”. Desagradable asunto el del intercambio de mensajes a raíz del gesto de Andy y Lucas hacia las familias de niños asesinados y la posterior reacción de los padres del pequeño Gabriel. Lo que pudo ser una simple aclaración por parte de Angel Cruz y Patricia Ramírez, se ha ido enrareciendo y generándose un mal rollo que en nada beneficia a la causa que, en el fondo, todos ellos defienden. El caso es que desde que el dúo exhibiese en uno de sus últimos conciertos una camiseta de fotos de niños asesinados pidiendo justicia con el mensaje de "Justicia ya" –donde se incluía un retrato del ‘pescaíto’– y fuese criticado por los padres de Gabriel, unos y otros parecen haber tomado partido por un bando: el del grupo gaditano y el de la familia del pequeño asesinado por Ana Julia Quezada. Comenzó Lucas, que con cierto desaire mostró su enfado por la reacción de Patricia Ramírez –“el mundo al revés”, llegó a decir–. Previamente, ella lamentó en un comunicado que la imagen de su hijo se usara sin su consentimiento. Más triste aún fue la reacción de los que, sin muchos escrúpulos, cargaron duramente contra estos padres almerienses amparados en el anonimato de las redes sociales. Luego aparecieron los que se solidarizaron con Andy y Lucas, como el caso del padre de Mari Luz, Juan José Cortes, quien agradeció que se mostrara la imagen de su hija porque, a su juicio, se trata de una buena manera de reivindicar “una Justicia justa en España y en memoria de aquellas criaturas que perdieron su vida injustamente. Esto demuestra que la solidaridad y generosidad de los miles y millones de ciudadanos españoles es infinita”. También se pronunció Ithaysa Suárez, madre de Yéremi Vargas, que quiso agradecer a los cantantes “por sacar la foto de nuestro Yéremi con muchas otras víctimas. Ojalá todos fueran igual. Me encantaría que lo sigan haciendo. Gracias por no olvidarnos”. Y también lo hizo la madre de Diana Quer, la chica asesinada en Galicia hace más de dos años, que manifestó su apoyo a la iniciativa de Andy y Lucas durante un concierto en la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes. Diana López Pinel incluso se subió sobre el escenario para agradecer la acción de los gaditanos. Una pena que lo que no fue más que un gesto humano del dúo musical –y poco meditado, todo hay que decirlo, a tenor de la razonable queja que levantó la polvareda– termine enturbiando una causa que, independientemente de los matices que cada uno quiera darle, merece el respeto de todos.

Goles con dedicatoria. Quizás los tres jugadores que más ilusión despiertan esta temporada entre la afición del Recre sean los tres onubenses. Por su calidad, desparpajo y entrega, y encima hasta están siendo hasta el momento los autores de los goles que le han dado dos triunfos importantes al Decano, actual líder del grupo IV de Segunda B. Víctor Barroso le dedicó su tanto contra el Don Benito a su padre, que falleció hace algunos meses, con lo que el centrocampista ya ha anunciado que esta campaña todo lo que haga se lo dedicará a él. Y este domingo Caye Quintana también tenía claro para quien iba su dedicatoria tras hacer el tanto de la victoria en Badajoz: "Muy feliz por poder dedicar un gol especial a nuestra pequeña que viene en camino !Paqui Carrillo, os quiero!". Es decir, a su pareja y a su futura hija, que esperemos que llegue con varios panes debajo del brazo en forma de goles del delantero isleño. Ahora falta por debutar, una vez que cumpla los dos encuentros de sanción que aún le faltan, Alberto Quiles, que también se destaca por ver puerta por facilidad. ¿Para quién irá su dedicatoria cuando eso suceda?