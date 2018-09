Quinto puesto para Nacho Blanco y retirada forzosa de Javi Macías en el Campeonato de España de Maratón

M. A. F.

Lunes, 3 septiembre 2018 | Leída 6 veces

Ciclismo

Blanco aseguró que vivió “la carrera más dura de mi vida”, de 106 kilómetros y ms 3.500 metros desnivel y “un calor tremendo”. Relató que realizó los primeros 50 kilómetros en cabeza, pero se quedó 15 kilómetros sin agua, y unos kilómetros después notó “una bajada de rendimiento importante y varios amagos de golpe de calor. Perdí ahí las opciones de podio y a partir del kilómetro 70 me lo tomé como un buen entreno y terminar como sea esta tortura de carrera, porque aunque iba muerto y ha abandonado mucha gente, eso mientras tenga algo de fuerza no suele pasar por mi cabeza, ya que de estas carrera es de las que más aprendes y más fuerte te haces”.

“Quería aspirar a entrar en el podio, he dado todo lo que tenía, y el año que viene volveré para intentar pelear por ganar. Toca pasar página, y pensar desde ya en la vuelta a Valencia de carretera, que correré desde el jueves al domingo que viene”, expresó el ciclista de Paymogo, agradecido por el apoyo recibido.

Francisco Javier Macías por su parte aseguró que “puedo decir que he disputado el Campeonato de España de XCM mas extremo de la historia, el polvo, el desnivel y la falta de entreno especifico me ha hecho desconectar de la carrera en el kilómetro 25. No estaba para más y al final decidí seguir por mi mujer, por hacer un buen entreno por terreno que no puedo disfrutar en mi casa. Pero mi cubierta trasera, de estreno hoy, ha decidido pararme forzosamente en el kilómetro 75. Así que ha quedarse con lo bueno”.