Elena Rodríguez, al Mundial: “Sé cómo tengo que tirar, pero no sé qué me voy a encontrar”

Mario Asensio

Lunes, 3 septiembre 2018 | Leída 4 veces

Tiro con arco

Al respecto, desde el aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez, expuso a huelva24.com que “vengo contenta e ilusionada porque es la primera vez que salgo con la selección a un Mundial de Campo. Vengo bien física, técnica y moralmente, vengo porque me lo he ganado, pero esto es algo nuevo para mí y no sé hasta dónde podré llegar. Mi objetivo es pasar el primer corte”.

“Voy confiada en que sé cómo tengo que tirar, lo que no sé es lo que me voy a encontrar”, expresó con máxima sinceridad Rodríguez, que también competirá Gotemburgo (Suecia) del 18 al 22 de septiembre en el Europeo de 3D, especialidad en la que fue campeona del mundo en 2015 y en la que se siente más cómoda.

Rodríguez detalló que ha enfocado “toda mi preparación al europeo de 3D. He decidido asistir al mundial de campo porque me lo he ganado y porque me pareció una buena oportunidad de vivir una nueva experiencia”, en la que “al ser un mundial estarán los mejores del mundo, el nivel será altísimo. Es en Italia y allí son profesionales de este deporte”.

En cuanto a si esta competición le servirá de cara al Europeo 3D, afirmó que “sí, porque aunque no entrene distancias entreno precisión en la diana, que es fundamental”.

La onubense, que reside en Deleitosa (Cáceres), Ayuntamiento que le ha prestado una importante ayuda, estará acompañada por su marido y entrenador, Cristino Fernández, una figura fundamental para ella. “Él se lo ha ganado tanto como yo. Nos hemos liado la manta a la cabeza y hemos decidido ir los dos a los dos internacionales. Él es el único que me conoce y sabe lo que puedo dar de mí misma, es imprescindible para mí que esté allí”.