Caye Quintana: "Me eché el balón a la zurda, vi que estaba solo, disparé y tuve la suerte de que entró"

A la conclusión del encuentro en el Nuevo Vivero, saldado con triunfo del Recre por 0-1 en Badajoz, varios jugadores atendieron a los micrófonos de Antena Huelva Radio en declaraciones recogidas por huelva24.com.

CAYE QUINTANA: "Me eché el balón a la zurda y vi que estaba solo, sin compañeros al lado, y tuve la suerte de que el balón entró después de tocar en un adversario. Era un campo complicado, en el que creo que ganarán pocos rivales, así que estamos contentos. Todavía no hemos hecho nada porque esto sólo acaba de empezar y ya hay que pensar en un rival complicado como va a ser el Cartagena delante de nuestra afición. No hemos estado cómodos con el balón y sabemos que tenemos que mejorar ahí y tener un poco de más tranquilidad, aunque es verdad que ahora mismo los campos todavía no están bien. Lo que quiero es ayudar al equipo sea con goles o con trabajo. El míster nos tiene a todos muy enchufados, estamos trabajando todos muy bien y eso es bueno para el grupo".

TROPI: "Sobre todo con balón el equipo ha sufrido bastante y nos ha faltado calma, pero defensivamente hemos estado muy bien y eso siempre es positivo. Estamos defendiendo con solvencia y seguridad y eso nos da confianza. Aquí no hay nadie indiscutible ni imprescindible. Yo trabajo lo mejor que puedo para ayudar al equipo y el que salga desde el banquillo también lo va a hacer bien seguro. Desde dentro nosotros tenemos calma. Sabemos por todo lo que está pasando el club y que está en un proceso de recuperación y sólo hay que pensar en el presente".

LOLO PLA: "Conozco bien esta zona y sabíamos que íbamos a pasar calor, pero eso es lo de menos. Hemos sabido sufrir y hemos aprovechado esa media ocasión en la que Caye Quintana lo ha hecho de manera maravillosa. Hay que estar contentos con los tres puntos porque así se trabaja mejor sobre los errores subsanables que estamos cometiendo. Estamos a tiempo de corregirlos. Queda mucho por delante y ahora mismo hay que ser muy cautos aunque también muy ambiciosos. La semana que viene tendremos un enfrentamiento muy duro ante el Cartagena y hay que salir a intentar ganar todos los partidos. Pero esto es muy largo y hay que ir paso a paso".

PINA: "Sabíamos que iba a hacer esta temperatura y la boca se secaba enseguida incluso en el calentamiento. Ellos el año pasado sólo perdieron uno o dos partidos y era un campo difícil. Aprovechamos nuestra ocasión y estamos contentos. La gente está siendo solidaria en el terreno de juego y está comprometida con el trabajo, y esa es la base del éxito. Cuando queden las últimas diez jornadas es cuando realmente se ven los frutos del trabajo y ahí es cuando se luchará por los objetivos que tengamos en ese momento".

ISRAEL PUERTO: "Hacía mucho calor y mucha humedad, pero lo importante es haber recogido la recompensa del trabajo logrando los tres puntos. Aprovechamos nuestra ocasión y después defendimos bien todo el equipo y ha sido un triunfo muy trabajado. Ya en pretemporada se vio que el equipo estaba muy bien trabajado línea por línea y sabemos que arriba tenemos mucha pegada y que atrás hay que tener rigor defensivo".

IAGO DÍAZ: "Sabemos que en este equipo el que no corra no juega y por eso trabajamos tan duro en el partido. En la primera parte nos cogieron algunas veces, pero luego lo corregimos y mejoramos en la segunda mitad. Por ahora el vestuario está muy feliz y supongo que la afición también porque somos el único equipo del grupo que ha ganado sus dos partidos. Esta liga es muy larga y que el vestuario esté unido cuando lleguen los malos momentos es fundamental".

ALBERTO RÓDENAS: "Estoy muy contento por el apoyo de toda la gente y del equipo, que ha estado muy bien, y hay que seguir en esta línea. Hay muy buen ambiente en el grupo. Todos tenemos que pelear para jugar y arriba también hay mucha competencia".