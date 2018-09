Salmerón, satisfecho pero también autocrítico: "Todavía estamos a un tanto por ciento muy bajo del Recre que queremos ver"

huelva24.com

Domingo, 2 septiembre 2018 | Leída 118 veces

fútbol > badajoz-recre

22.40 h. "Me preocupa ganar los partidos más que encajar o no goles. Hemos sufrido bastante con el calor y en la primera parte estuvimos imprecisos y debemos mejorar. El triunfo no debe esconder que tenemos que corregir todavía bastantes cosas", indica el míster albiazul.

José María Salmerón, el técnico del Recre, se mostraba satisfecho tras el triunfo logrado por su equipo en el estadio Nuevo Vivero de Badajoz. "En líneas generales esetoy muy contento con el sacrificio que ha hecho mi equipo en todo momento. Era muy complicado jugar con esta temperatura y en la primera mitad no estuvimos bien. Había mucho espacio entre líneas y no teníamos mucho el balón y nos ganaban las segundas jugadas, pero a partir del gol el Badajoz apretó mucho y nosotros nos defendimos bien. Pudimos haber tenido más ocasiones y haber hecho algún gol más si hubiésemos acertado en el último pase. Por eso al final sufrimos hasta el último segundo", matizaba.

Eso sí, el míster albiazul se mostraba autocrítico con ciertos detalles del juego de su conjunto: "Todavía estamos a un tanto por ciento muy bajo del Recreativo que queremos ver y tenemos que elevar nuestro nivel. Me preocupa ganar los partidos más que encajar o no goles. Hemos sufrido bastante con el calor y en la primera parte estuvimos imprecisos y debemos mejorar. El triunfo no debe esconder que tenemos que corregir todavía bastantes cosas. Ganar en Segunda B es complicado y hoy se ha demostrado. Todo el equipo ha peleado muy bien y esa va a ser siempre una seña de identidad de nuestro conjunto. Trataremos de ser un equipo sólido cuando no tengamos la pelota, pero debemos mejorar con ella. Tenemos un equipo para poder jugar bien, hay mimbres para ello, y cuando lo hemos hecho nos hemos encontrado bien, así que hay que alternar".

"Tropi en la primera parte se ha sentido muy solo porque apretamos muy lejos de nuestra portería y tuvo mucho trabajo con tanta distancia entre líneas. Pero en la segunda mitad incluso cambiamos el dibujo y él se sintió más arropado", señalaba Salmerón sobre uno de sus futbolistas más destacados.

Y el almeriense también aludió a su rival, el Badajoz, indicando que "esperábamos un equipo que en su casa fuese fuerte y que nos crearan problemas con los centros laterales. En la primera mitad nos crearon peligro, pero nos defendimos bien. Es un equipo fuerte que va a estar en la zona media-alta y que tiene una buena plantilla, así que creo que ganar aquí en Badajoz será complicado".