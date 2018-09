Empate del Sporting Huelva en su último amistoso de la pretemporada (1-1)

huelva24.com

fútbol femenino

Los locales dispusieron de la primera ocasión del partido, un disparo de Pablo Burgos en el minuto 4 que no vio puerta, seguido de un disparo en la frontal alto de Sandra Bernal (11'). La siguiente ocasión fue un disparo a la media vuelta de Yulia Kornievets en el área que detuvo el guardameta local (13'). Dos minutos más tarde el cartayero Bernardo inició una buena jugada que acabó con un disparo de Juan que detuvo Sara Serrat.

El partido fue intenso a pesar del calor, pero no hubo ninguna nueva ocasión clara en las áreas hasta el minuto 31, cuando una falta lanzada por Patri Ojeda la despejó de puños Carlos. Le cayó el rechace a Alicia, cuyo disparo acabó en un córner cuyo saque no pudieron rematar en el área ni Yulia Kornievets ni Patri Ojeda. Cuatro minutos más tarde Florencia Bonsegundo, tras apoyarse en Alicia, estrelló un balón al larguero. El rechace también le cayó a la argentina, que disparó fuera. Ya en el minuto 45 fue Yulia Kornievets la que pudo marcar con un disparo raso desde la corona del ára que detuvo el guardameta local (45'). Al descanso se llegó con un par de saque de esquina para los locales resueltos por Sara Serrat y otro a favor del Sporting que no pudo rematar Patri Ojeda ante la oposición de un defensa.

El segundo tiempo comenzó con un duro disparo de Mônica Bitencourt que repelió el portero. La jugada acabó en un saque de esquina saque de esquina sin consecuencias para el marco rival (51'). Pudo tenerlas otro córner lanzado cuatro minutos más tarde, que acabó con un cabezazo den el área de meta de Castelló también desviado por el portero. Cuando se cumplía la hora de partido Florencia Bonsegundo intentó sorprender al arquero con un disparo desde fuera del área que se marchó desviado.

En el minuto 70 hubo una jugada con dos remates al palo consecutivos del Sporting. Primero fue Sandra Bernal y luego Mônica Bitencourt las que estrellaron sus tiros a la madera tras una jugada iniciada por Meryem Hajri y María Romero. Los tantos se hicieron de rogar pero llegaron en el tramo final del partido. En el minuto 88 una falta colgada por Irene Rodríguez la remató al fondo de la red Cinta Rodríguez tras el rechace del guardameta. El 1-1 definitivo llegó segundos antes de cumplirse en el minuto 90 tras ganarle Orta la partida a Albina Fomchenko en un balón dividido tras un despeje de la portera ucraniana.

FICHA TÉCNICA:

1.- A.D. CARTAYA: Carlos, Nico, Álex Martín, Gonzalo, Ismael, Bernardo, Orta, Juan, Pablo Burgos, Adrián y Nathan. También jugaron: Víctor, Mario, Manu, Bayo, Diego, Novoa y Alberto.

1.- SPORTING PUERTO DE HUELVA: Sara Serrat; Elena Pavel, Cinta Rodríguez, Patri Ojeda, Sandra Bernal; Alicia, Castelló, Meryem Hajri, Vera Diatel; Florencia Bonsegundo y Yulia Kornievets. También jugaron: Irene Rodríguez, Albina Fomchenko, María Romero y Mônica Bitencourt.

GOLES: 0-1 Cinta Rodríguez (88'). 1-1 Orta (90').

ÁRBITRO: Domínguez González (Asociación Onubense de Árbitros Veteranos).

INCIDENCIAS: Encuentro disputado en el campo de césped artificial del Polideportivo Municipal de Cartaya.