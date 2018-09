Y el dinero, ¿'pa cuándo'?

huelva24.com

Sábado, 1 septiembre 2018

carta al director

No hay comprador para el Recre. No lo hay ni por lo visto lo habrá. Todo ha sido desde el principio un entramado de mentiras, ocultación de información y una tragicómica sucesión de “brindis al sol” por parte del PSOE de Huelva destinado a mantener a favor el potencial vivero de votos de los aficionados recreativistas. No hay comprador ni lo habrá y serán los y las onubenses los que paguemos la cuenta de nuestros bolsillos. Y la cuenta suma y sigue. Al dinero ya dilapidado durante todo este tiempo, más de 10 millones de euros de dinero público, dinero de todos y todas, habrá que sumarle a partir de ahora cantidades indeterminadas destinadas a permitir que el club pueda asumir los costes de la temporada (estimados en más de dos millones de euros). Cantidades que, siguiendo la línea de actuación oscura y opaca de nuestro alcalde, no se ha aclarado en ningún momento de dónde saldrán, aunque ya podemos imaginarlo. Y las consecuencias, como siempre, las sufriremos todos. Y el Recre, también. La ausencia absoluta de un plan de viabilidad por parte del supuesto comprador, sumada a la ineptitud total por parte del equipo de gobierno, pone en grave peligro no solo el futuro de la tan cacareada “seña de identidad” de Huelva, sino también de paso la capacidad municipal para cubrir las mil y una necesidades de la ciudad.

Porque los datos de Huelva publicados en los últimos informes son especialmente preocupantes. Más de un tercio de la población de la capital se encuentra en riesgo o en proceso de exclusión social, siendo el colectivo infantil uno de los más afectados. Huelva, con una tasa de desempleo cercana al 22% (casi un cuarto de la población activa) es también, a día de hoy, la tercera capital del reino en el vergonzoso ranking sobre riesgo de pobreza y exclusión social. Dicha tasa alcanza ya al 35,80% de la población onubense, casi 8 puntos por encima de la media nacional, que se estima en el 28%. Además, desde que este equipo de gobierno socialista llegó al Ayuntamiento, esta tasa, lejos de ir regularizándose, ha aumentado en un 6,20% (en 2014 era del 29,60%, tan sólo 1,6 puntos por encima de la media) por lo que podemos comprobar cómo con este actual gobierno municipal, el riesgo de pobreza y exclusión social en Huelva se ha incrementado considerablemente.

Nuestra población empobrece mientras nuestro alcalde se dedica a financiar con dinero público a empresas privadas madrileñas para que puedan seguir haciendo negocios con el Recre. No olvidemos que, por apuntar un detalle, esta empresa privada madrileña se embolsa por contrato el 15% de todos los ingresos del club (que no de los beneficios). Por seguir con ese ejemplo, de los casi 900.000,00 € que se estiman recaudados hasta la fecha en concepto de renovación de abonos, 135.000,00 € del bolsillo de todos los recreativistas, van directamente al de Juanma López. Así, de un plumazo.

Y esto en una ciudad, la cuarta capital española con el IBI más alto y en la que el 50,60% de las familias (más de la mitad de la población) no tiene capacidad alguna para afrontar gastos imprevistos, difícilmente llegan a fin de mes y no pueden contar con su Ayuntamiento para afrontar cualquier situación dramática. Nuestros vecinos y vecinas se empobrecen poco a poco mientras un empresario madrileño se pone las botas a costa del dinero público y de una de nuestras “señas de identidad”.

Las políticas sociales están sufriendo (y seguirán haciéndolo) todo este disparate. Ya en el ejercicio anterior, comprobamos cómo los presupuestos para este tipo de políticas eran manifiestamente insuficientes. Como muestra de ello, el plan de atención 'vía cátering' para mayores dependientes sin recursos y que no pueden desplazarse a comedores sociales, solo pudo cubrir a un máximo de 50 usuarios y tan sólo por unos cuantos meses al año (el resto de meses y el resto de personas dependientes suponemos que el Sr. Cruz tendrá previsto sentarlos a comer a la mesa de Juanma López).

Y como colofón y guinda a esta surrealista situación, el dinero que supuestamente iba a devolver el potencial comprador del club, más de 10 millones de euros, dinero que una y otra vez el Sr. Alcalde y su concejal estrella Pepe Fernández aseguraron muy vehementemente que serían devueltos, pues quedan en el aire. Dies millones de euros de todos y todas, esfumados de las arcas municipales por el procedimiento del “butrón plenario”.

Gabriel Cruz ha engañado descaradamente a todos. A recreativistas y a no recreativistas, a la prensa, a los grupos políticos y a toda la ciudad de Huelva, poniendo en peligro el futuro del club, el presupuesto municipal y sobre todo, las políticas sociales que “gracias” a su gestión, son hoy más necesarias que nunca.

Nosotros no obstante seguiremos denunciando y reclamando que a Huelva se le devuelva lo saqueado de sus arcas, no descansaremos hasta que lo consigamos, por la vía que sea necesaria. Las campañas electorales, que cada partido se pague la suya.

Círculo Podemos Huelva.