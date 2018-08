'Huelva te mira' y 'Plataforma Parque Moret' recogen 700 firmas contra las construcciones en La Joya

huelva24.com

Viernes, 31 agosto 2018

En seis horas

Los colectivos ciudadanos 'Huelva te mira' y 'Plataforma Parque Moret' han recogido 700 adhesiones a sus alegaciones en contra de la Modificación Puntual del Plan Especial 'Cabezo de la Joya' que el Ayuntamiento ha sometido información pública durante el mes de agosto. Y lo han hecho en las seis horas que han montado mesas informativas en las calles de Huelva esta semana, a pesar de la gran ausencia de población que sufre tradicionalmente la capital en este mes. “Es el peor mes del año para someter a información pública un tema que suscita tanto interés entre la sociedad onubense, y se ha sacado por el plazo mínimo que establece la Ley. No es la mejor manera de garantizar el derecho a la participación ciudadana que determina la LOUA y la Ley de Participación Ciudadana de Andalucía”, afirma 'Huelva te mira'. El Ayuntamiento no ha aceptado finalmente la prórroga que había solicitado esta plataforma. “El plazo efectivo de información pública se ha visto acortado además por las Colombinas, por lo que no recibimos la información del Ayuntamiento hasta el 7 de agosto. Tras el análisis del plan urbanístico y la preparación de las alegaciones, sólo hemos tenido cinco días para darlas a conocer a la sociedad”.

A pesar de estas circunstancias negativas, los colectivos están muy satisfechos y agradecidos por la respuesta de la sociedad onubense, que se ha acercado ex profeso a las mesas previamente anunciadas en redes sociales para firmar en defensa del Sistema de Cabezos de Huelva y en especial del Cabezo de la Joya, que acoge una de las necrópolis tartésicas más relevantes de la Península. “Lo más importante es que la gente ya se va enterando de las amenazas que suponen los planes urbanísticos sobre los Cabezos. ¡Ah! Es el tema de los cabezos….¿dónde hay que firmar? “ ha sido la expresión más repetida", indican los colectivos, que afirman que un 95% de las personas que han abordado han firmado las alegaciones. Huelva no quiere perder sus señas de identidad. "No quiere esas construcciones que están destruyendo los cabezos. Desea disfrutar de unos cabezos limpios, sin duda, pero también naturales, sin edificios que los amputen u oculten como hemos visto en San Pedro, o directamente desparecidos con el del Pino o el actual Parque Alonso Sánchez". Por eso se ha solidarizado con unas alegaciones que van en contra no sólo de la Modificación Puntual del Plan Especial del “Cabezo de la Joya”, sino en contra de todo el planeamiento previsto por el PGOU para los Cabezos de Huelva, en especial La Joya, San Pedro, Mondaca y Roma, porque lesiona gravemente sus valores naturales, geológicos, paleontológicos, culturales y paisajísticos.

En sus alegaciones, los colectivos recuerdan que el planeamiento para La Joya se ha quedado desfasado respecto a los criterios más actuales de abordar el paisaje cultural. Advierten que hoy sería imposible si el PGOU se hubiera redactado con la vigente LOUA, porque confiere al cabezo unos aprovechamientos urbanísticos excesivamente altos, porque habría preservado estos terrenos de la urbanización por sus especiales valores culturales, naturales, paisajísticos, o por el riesgo que entrañan para las personas los deslizamientos naturales sus laderas. Recuerdan que el Ayuntamiento incumple su compromiso con la sociedad onubense al tramitar estos planes tras solicitar a la Junta de Andalucía que declare Monumento Natural de Andalucía al Sistema de Cabezos de Huelva. En las alegaciones también se proponen alternativas para liberar los Cabezos, mediante transferencias de los aprovechamientos a otras zonas de la ciudad no desarrolladas aún, como el Ensanche Sur, por ejemplo. Soluciones que no suponen tener que abonar indemnizaciones por parte del Ayuntamiento, que no lesionan los derechos de propiedad del suelo pero que benefician sin duda el interés general de preservar el paisaje cultural.

'Huelva te mira' ha trasladado estas alegaciones al Defensor del Pueblo Andaluz, que ha admitido a trámite la queja presentada por la plataforma sobre la amenaza que se cierne sobre el Sistema de los Cabezos de Huelva. Va a seguir trabajando con otros colectivos onubenses para detener estos planes y para preservar la identidad onubense para generaciones futuras, y anima a la sociedad a sumarse a sus acciones. “La defensa del patrimonio no entiende de vacaciones, y lo hemos podido constatar este verano” termina la plataforma. Afortunadamente Huelva sigue mirando.