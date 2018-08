El Festival Internaciónal de Cine de Islantilla superó los 18.000 espectadores

Viernes, 31 agosto 2018 | Leída 10 veces

Doce largometrajes y cien cortometrajes a concurso procedentes de todo el mundo han conseguido atraer a amantes el Séptimo Arte hasta el patio del Centro Cultural ubicado en la avenida de Río Frío, con proyecciones de la Sección Oficial que se han sumado a las de otros ciclos paralelos de muy diversa temática. Bajo las estrellas, este enigmático espacio continúa fidelizando cada año a una audiencia en muchas ocasiones superior al aforo disponible, batiendo nuevamente marcas de anteriores ediciones.



En lo que refiere a la participación del sector audiovisual en la muestra, los datos son también satisfactorios, con 1.379 cintas inscritas en la Sección Oficial a Concurso procedentes de 65 países diferentes. Esta cifra supone otro nuevo récord que permite tomarle el pulso al excelente estado de salud de la Muestra, en permanente crecimiento, y explica el origen heterogéneo y multicultural de las producciones que han resultado premiadas en el palmarés de este año.



La undécima edición ha permitido, además, consolidar nuevos espacios de proyección tales como el Auditorio al aire libre del Parque 'El Camaleón', que ha servido como escenario no sólo para el ciclo de cine infantil 'Minifórum', sino también para el nuevo ciclo 'Cine en el Parque', con proyecciones de cortos todos los martes y jueves a partir de la 22:30 horas, y registrando una importante afluencia de público en un entorno inmejorable.

Todo ello sin olvidar el excelente marco del Hotel TUI Family Life Islantilla, sus jardines y su auditorio, que han servido como el mejor entorno posible para eventos tan importantes para este Festival como la Gala de Inauguración y la Ceremonia de Clausura, con sendos homenajes incluidos.



Otro de los espacios protagonistas de esta edición ha sido el Paseo de la Fama, ampliado una vez más con la inauguración de la estrella de mar correspondiente a Verónica Forqué, Premio 'Luis Ciges' 2018, que se suma a las ya instaladas en homenaje al propio Ciges y a otras destacadas figuras reconocidas por el Festival desde su creación: Terele Pávez, Juan Diego, Ángela Molina, Emilio Gutiérrez Caba, Charo López o Cristina Hoyos, entre otras.



La Presidenta de la Mancomunidad y Alcaldesa isleña, Montserrat Márquez, arrancó el apartado de homenajes de este año felicitando al Premio 'Francisco Elías' de esta edición: el productor Antonio P. Pérez. Márquez agradeció su presencia en la Gala de Inauguración del Festival, y destacó “su apuesta por la identidad andaluza en todas sus producciones”, mientras que la Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Lepe, Bella Pilar Coro, invitó al homenajeado “a devolver este premio premiándonos con ese buen cine que haces por muchos años más”.



En lo referente al Festival, el Vicepresidente Ejecutivo de la Mancomunidad de Islantilla y representante del Ayuntamiento de Isla Cristina, Francisco Zamudio, ha recordado “el fuerte vínculo que nuestro destino tiene con la industria audiovisual, habiendo sido escenario de multitud de rodajes así como siendo sede de uno de los Festivales con mayor recorrido de todo el territorio nacional”. Zamudio ha renovado “el compromiso de Islantilla con el cine como vehículo de promoción turística de primer orden, al tiempo que sirve para ofrecer una cultura de calidad a nuestros visitantes y ciudadanos”.



Por su parte, el Teniente de Alcalde delegado por el Ayuntamiento de Lepe en la Mancomunidad, Jesús Toronjo, se ha congratulado “de que tanto público como industria respalden a este Festival, tal y como se desprende de los datos que salen a la luz en el balance tras finalizar esta edición”.



Finalmente, Esteban Magaz, Director del Festival, ha destacado que “sea el propio público el que nos haya transmitido su satisfacción por la elevada calidad artística de las obras a concurso este año, así como la internacionalización de su palmarés, que ofrece una clara muestra de la proyección que tiene esta muestra en los cinco continentes”.



Esa diversidad ha quedado puesta de manifesto en el Palmarés de este año, tanto en los premios del Jurado Oficial (Mejor Largometraje para la surcoreana Dad is pretty, de Park Soo-Min y Kim Seung-Hyeob; y Mejor Cortometraje para la palestina Bonboné, de Rakan Mayasi), como en los premios del público (Mejor Largometraje para la británica No friends but the mountains, de Kae Bahar y Claudio Von Planta; y Mejor Cortometraje la española For the good times, de Andrés Daniel Sáinz).



El impacto mediático se ha percibido en todos los canales de difusión disponibles: prensa, radio, televisión e internet. Canales internacionales de televisión, informativos nacionales y regionales en prime time, así como radio a nivel nacional en horario de máxima audiencia se han hecho eco de lo acontecido en Islantilla durante estos más de dos meses de cine, convirtiendo este Festival en una de las citas destacadas imprescindibles para disfrutar del Séptimo Arte al aire libre según uno de los más prestigiosos diarios a nivel nacional.

En la internet, la web y el blog oficial del Festival han recibido un total de 7.117 visitas, principalmente de internautas procedentes de países como España, Perú, México, Estados Unidos, Brasil o Francia.



Con una Gala de Inauguración conducida por los actores Natalia Rodríguez y Jaime Olías, arrancaba el pasado 7 de julio la undécima edición de Islantilla Cinefórum, dando el pistoletazo de salida a una programación en la que no ha faltado buen cine y mucha cultura, con actividades paralelas como la sesión especial infantil 'Minifórum', los ciclos 'Cine en el Parque', 'Minifórum' y 'Atlántica Visual Art: Vida', así como la exposición 'Dos décadas de carteles de cine en Islantilla', que permaneció abierta al público hasta hoy en el patio del Centro Cultural de Islantilla.



La Ceremonia de Clausura, que se celebró el pasado sábado también en el Hotel TUI Family Life Islantilla, fue conducida por los actores Luichi Macías y Alejandro Albarracín, quienes presentaron un acto que sirvió además de marco para la entrega del Premio 'Luis Ciges' a la actriz Verónica Forqué, quien recogió el galardón honorífico arropada por algunos compañeros de profesión, como el director Paco R. Baños, el maquillador Antonio Panizza o la actriz Ana Fernández, entre otros. Verónica Forqué agradeció al Festival recibir un premio que, en sus propias palabras, “es muy especial porque lleva el nombre de alguien a quien quise y admiré mucho, un hombre con quien tuve la suerte de trabajar, y un ser irrepetible, educado, cariñoso, adorable y absurdo”.



Quedan ahora por delante diez meses hasta la puesta en marcha de la próxima edición de este Festival, y su Organización está ya trabajando en importantes novedades. Además de la excelente respuesta del público, en este balance cabe destacar el apoyo recibido por parte del sector privado a este Festival, ya que las empresas del sector turístico y el tejido comercial de Lepe e Isla Cristina han vuelto a volcarse colaborando con la Organización para hacer posible el éxito de la recién clausurada edición.



En el sector privado, además de las múltiples aportaciones realizadas por el pequeño empresariado local, entidades como USISA, Espacio Capitana, Canal Costa Televisión o Canal Sur han estado igualmente presentes en esta edición como patrocinadores, a los que se suma Hotel TUI Family Life Islantilla como sede oficial de la muestra. Islantilla continúa constituyendo así un punto de encuentro para profesionales de la industria en torno a la creación audiovisual comocomo medio de expresión artística.