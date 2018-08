El runrún: La aventura ‘beat’ de Manuel Carrasco

Viernes, 31 agosto 2018 | Leída 59 veces

No es el único artista español que ha trabajado en las míticas instalaciones londinenses. Antes que él pasaron por ellas grupos como Duncan Dhu, Mecano, Pablo Alborán, Dani Martin... o Mojinos Escozíos, entre otros; mientras que la nómina de grupos y solistas internacionales que han pasado por aquí también es inmensa en número y notoriedad: Michael Jackson, Madonna, U2, Amy Winehouse, Iron Maiden, Freddy Mercury, Oasis o Depeche Mode, por citar solo unos ejemplos al margen del cuarteto de Liverpool. Ya lo dice el cantautor onubense en sus redes sociales: ”Abbey Road. Cumpliendo un sueño”, junto a una instantánea en la que aparece sentado en el suelo del estudio 2 de Abbey Road, un lugar escrito con letras de oro en la historia de la música. Manuel Carrasco también ha compartido otras imágenes en las que aparece con su productor y arreglista Pablo Cebrián tanto en el estudio como en el mismo aeropuerto o viajando en taxi por la ‘City’. Lo que está claro, a falta de algo concreto que llevarnos a la boca, es que el de Isla Cristina ha vuelto con las pilas cargadas de su, por decirlo de algún modo, permiso de paternidad, e incluso ya pudimos verle hace unos días sobre el cercano escenario del Foro Iberoamericano de La Rábida, donde interpretó con Pablo López el tema ‘El gato’ durante el concierto del malagueño. Y una curiosidad: si ‘Abbey Road’ fue el undécimo disco de Los Beatles y fue grabado en los estudios del mismo nombre, Manuel Carrasco también llega al mismo lugar para grabar el que se puede considerar su decimoprimer trabajo.

Asfixiando a Coque Malla. Descamisado y despelucado. Así acabó en el Gran Teatro, tras un conciertazo de casi dos horas, Coque Malla el jueves. El madrileño lo dio todo y supo meterse al público –de todas las edades, pero especialmente de su generación- en el bolsillo desde el minuto uno, y eso que la temperatura del recinto no se lo puso fácil. El vaivén de los abanicos fue lo que recibió al músico sobre el escenario, creyendo el respetable que el aire acondicionado se encendería una vez que comenzase el show. Pero no. Sonaron las primeras canciones y la temperatura no hacía más que aumentar, tanto que hasta el propio Malla hizo referencia al “calorazo” que le estaba alborotando el pelo. Los abanicos continuaron moviéndose durante todo el concierto, durante el que el cantante incluso optó –no a la vista de todos, sino en su retirada antes de los bises- por quitarse la camisa blanca que vestía y quedarse solo con el chalequillo a modo de camiseta de tirantes. Y es que la temperatura en el teatro no era para menos. ¿Que por qué no se encendió –o no se puso lo suficientemente alto- el aire acondicionado? Pues ni idea, pero esperamos que algunos de los concejales que estuvieron en el concierto –se pudo ver por allí, por ejemplo, a Manuel Bueno o María José Pulido- hagan llegar la oportuna queja a quien corresponda. Porque ya lo dijo Coque Malla cuando se despidió, abanico en mano. “Espero que volvamos a vernos pronto. Eso sí, la próxima vez con aire acondicionado”. Y es que Huelva lo hizo sudar la gota gorda, más allá del calor que también recibió de un público que, sofocos aparte, acabo encantado con su actuación.

Carolina, enganchada al móvil. Siempre reclamamos que Carolina Marín, tricampeona del mundo, tetracampeona de Europa y campeona olímpica merece más apoyos de los que tiene, ya que es bandera del deporte nacional. La onubense es un éxito seguro para cualquier marca comercial que confíe en ella y tenemos que dar como noticia que una firma internacional se ha acordado de ella. Las de Huelva siguen sin reaccionar. Y no se trata de una cualquiera, sino de Samsung. De un modo muy natural Carolina anda promocionando por sus redes sociales el nuevo Samsung Galaxy Note 9. Literalmente está enamorada de su nuevo teléfono de alta tecnología. De hecho dice que no puede dejar de utilizarlo, por lo que no sabemos si le está quitando tiempo de entrenar. Seguro que no, porque a trabajadora no le gana nadie. Seguro que se hace buenos selfies con su nuevo móvil y esperamos que muchos sean con títulos en sus próximas competiciones. También esperamos que gracias a ella se vendan muchos móviles, gracias a ella.