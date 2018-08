Salmerón: “El que menos se equivoque se llevará la victoria”

Mario Asensio

Viernes, 31 agosto 2018 | Leída 44 veces

Recreativo

12.50 h. El técnico albiazul espera a un Recre “serio en el aspecto defensivo y ser determinantes en el área contraria", que sepa adaptarse a todas las situaciones del encuentro. Prevé algunos cambios en el once, pero muestra su confianza en todo el grupo. Del l rival señala que "se equivoca poco y aprovecha mucho el error del contrario, se descompone poco y es difícil sorprenderlo en una transición".

José María Salmerón, técnico del Recreativo de Huelva, tendrá sus aciertos y errores pero es claro que sabe de qué va la Segunda B. Este viernes ha analizado cómo será el duelo ante el Badajoz esta jornada y se mostró muy consciente de que hay muchos partidos dentro de uno, que hay fases y fases, que es una escala de grises, en los que va tocando como en el ajedrez tocar con blancas y negras, sufrir, atacar, presionar, pero sobre todo no equivocarse para ganar.

Preguntado por qué vamos a ver, en rueda de prensa comentó que “habrá momentos para todo. Nosotros trabajamos siempre igual, pero habrá momentos que presionemos arriba y otras que seamos un bloque un poco más abajo y que llevaremos la iniciativa. Espero que hagamos un buen partido y hacer los tres puntos y que en esas situaciones que puedan hacer que se decante un partido vayan hacia nuestro lado”. Concluyó que será un partido “cerrado, en el que el que menos se equivoque llevará la victoria, por lo que trataremos de hacer el mejor partido posible”.

Sobre el Badajoz dijo que es un equipo que ha logrado conformar “una gran plantilla”. Juega en casa ante una afición que “por momentos es capaz e levantar a un equipo y llevarlo hacia delante”. Resaltó que el rival “se equivoca poco y aprovecha mucho el error del contrario, se descompone poco y es difícil sorprenderlo en una transición. Es serio y espera su momento, defensivamente es fuerte y tiene gente arriba muy determinante. Sus puntas hacen goles y en la banda cuentan con velocidad y experiencia”.

Reiteró al respecto en otro momento que el Badajoz va a ser un equipo que va a intentar “equivocarse poco, tener arreones y ser determinante en el balón parado”, por lo que el equipo albiazul debe ser “serio en el aspecto defensivo y ser determinantes en el área contraria. Si el campo esta bien intentaremos llevar la iniciativa, aunque habrá fases que la llevarán ellos”.

Apuntó también que deben buscar el equilibrio y que “en cualquier partido el balón parao es determinante. Nosotros lo trabajamos mucho, pues en las áreas muchas veces dependiendo de cómo está el campo y las circunstancias en la Segunda B eso puede hacer que un partido se vaya para uno lado. Ser dominador de las áreas hace que te lleves los partidos, aunque no hagas un gran fútbol”.

En cuanto al once que pondrá sobre el campo, comentó que “tengo cosas en la cabeza y voy a modificar algo. La competitividad es buena y eso hará que el equipo mejore día a día. No me preocupa los que van a salir, porque todos tienen capacidad para hacer muy bien”.

Mostró además su alegría por saber desde hace días que el equipo no estará solo en tierras pacenses. “Ésta es la afición del Recre, que es una de las mejores de España y no nos van a dejar nunca. El apoyo va a ser grande y ojalá les podamos satisfacer con los tres puntos”, afirmó el almeriense.



En cuanto a la venta frustrada del club y cómo puede afectar eso a los compromisos de estabilidad que le hicieron y que él considera tan importante, Salmerón expuso que “me preocupo de lo deportivo. Ahora mismo todo funciona correctamente y creo que vamos a tener un buen año en todos los aspectos, que es lo que todos esperamos, que el club como grande que es tenga credibilidad y creo que así va a ser”.