Naranjo elogia a Juan Palma, Cándido Rosado, Pavón y Barber y aclara que todavía no sabe "muy bien por qué" el Recre no le renovó

"Desde pequeño siempre me gustó el fútbol. Mi padre hizo un gran esfuerzo llevándome a entrenar. Primero en el equipo de mi pueblo, donde jugué un año. Luego me vio el Recreativo de Huelva y firmé con ellos. Era mi ilusión y se ha cumplido. Tengo la suerte de decir que soy futbolista profesional y en parte se lo debo a mi familia", ha señalado en una entrevista concedida al portal www.eldia.es.

Del Recre, el rocianero indica que "le tengo mucho cariño a ese club, aunque no le han ido las cosas bien de un tiempo a esta parte. Espero que se vaya solucionando todo y logre estar donde se merece que es, como mínimo, en Primera División".

Sobre su salida del Decano hace varios veranos, y con Gildoy al frente del club albiazul, Naranjo destaca que "el Recre no ejecutó una cláusula de renovación. No sé muy bien por qué. Quedé libre y me llamó el Nástic, donde estaba de director deportivo Emilio Viqueira. Él me conocía porque había estado en Huelva. Esa fue la mejor temporada que he hecho como futbolista profesional. Le estoy muy agradecido a Emilio, pero también a Vicente Moreno (ahora entrenador del Mallorca)".

Y sobre sus años en Huelva indica también que "tengo muchos recuerdos. Fue fundamental Juan Palma, pero también Cándido Rosado o Juanma Pavón. Y mi referente como jugador es mi representante, Rafa Barber, con el que hablo cada día. Me da consejos y me acompaña. Le estoy muy agradecido".