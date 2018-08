Seis conciertos pondrán el broche musical a la 36 Semana Cultural sanjuanera

huelva24.com

Viernes, 31 agosto 2018

exito de la jornada con lo mejor del carnaval gaditano

La música protagonizará sin duda, junto a otras actividades paralelas como las exposiciones o el Mercado Medieval Marinero, las tres noches que quedan de la 36 Semana Cultural. Este viernes, a las diez, arranca la noche de tributos con el grupo onubense ‘Generación al límite’ que realizará un homenaje a ‘Fito & Fitipaldis’. A su finalización, desde Cáceres, la banda M-Cano, hará un recordatorio a los mejores temas que interpretara entre 1981 y 1992 Ana Torroja y los hermanos Nacho y José María Cano. El espíritu de Mecano inundará el escenario y el barco de la ilusión que atraca cada noche en las mismas puertas del Ayuntamiento.

Tanto la jornada del sábado como la del domingo, los sanjuaneros se deleitarán con la banda sevillana liderada por la excomponente de ‘Las Niñas’ Vicky Luna y ‘Q & The Moonstones’, concierto que dará comienzo a las once de la noche. A su término, Anita Franklin & The Funkstactic recordará los mejores temas de la recientemente fallecida reina del soul Aretha Franklin. El domingo, la velada se iniciará a las 22.00 horas con el grupo ‘Plazoleta’ que interpretará un programa de selectos boleros en homenaje a María Dolores Pradera. Seguidamente, el broche vendrá de la mano del artista bollullero Álvaro Díaz.

Si el miércoles estuvo dedicado al teatro con ‘Surfer Clown’, ‘Blancanieves’ y ‘Aquí huele a tigre’, la jornada de ayer vino marcada por la gracia y el arte del mejor carnaval de Andalucía. Subieron al escenario en primer lugar los comparsistas Paco Pellejo, el puntaumbrieño Alejandro Rodríguez y Zeus Marín que, junto a Manuel Ávila a la guitarra confeccionaron un atractivo y antológico programa de coplas y pasodobles que el público acogió con una sonora ovación.

Tras ellos y desde San José de la Rinconada, llegaba ‘No te quemes todavía’, la Chirigota del Bizcocho, cajonazo en el COAC 2018. El simpático grupo de vendedores de playa se ganó al respetable. Recordaron uno de los funerales más afamados del Carnaval gaditano con ‘No te vayas todavía’, vino Manuel y concluyeron cantando a pie de público un pasodoble dedicado a su tierra.