El runrún: ¿Dónde está el abuelo?

Jueves, 30 agosto 2018 | Leída 88 veces

Y no nos referimos al abuelo de cada uno, sino al de todos, la mascota que representa que el Recreativo es el Decano, el club más antiguo de España. Los aficionados han abierto un debate en Facebook, concretamente en el grupo Ateneo Recreativista, sobre qué es lo que ha pasado. Tras ir cayendo todo el mundo en la cuenta que no hubo ni rastro de la mascota, comenzaron las teorías, algunas con más tino que otras. Un aficionado hizo alusión a una nueva norma para esta temporada de la Liga de Fútbol Profesional (LFP) que regula cómo deben ser las mascotas de los clubes. Y un requisito es que no pueden superar el tamaño de una persona normal ni ser visibles durante el partido. Entonces no pudieron evitar más de uno acordarse del presidente de la Liga; Javier Tebas y el tamaño de su cabeza. También hubo quien dijo que esta nueva norma es aplicable al fútbol profesional y no a Segunda B, por lo que no debería afectarle al Recre y su mascota. Unos se tomaban con pena el asunto y veían como fundamental que la mascota estuviera presente, que animaba mucho a los niños y se hacía fotos con ellos, mientras que en tono jocoso otro aficionado decía que el abuelo estaría en una manifestación para que suban las pensiones. Otra teoría giraba en torno a que se iba a adecentar la mascota y no dio tiempo a tenerla lista, pero una publicación de Artesanos del Carnaval evidenciaba que los cambios se habían ejecutado. ¿Entonces qué es lo que ha pasado realmente? ¿Estará el próximo partido en casa? Lo veremos. Lo cierto es que ganando el equipo la atención se va a otras cosas.

¡Y por fin las máquinas! Sin querer colgarnos ninguna medalla ni dar por hecha la sucesión causa-efecto, toca traer de nuevo a este espacio el estado de las obras del centro de salud de Isla Chica, pues aquí mismo comentábamos hace un par de días el mosqueo del vecindario ante la ausencia de movimientos aunque el inicio de las obras se anunció –y preparó en la zona- a finales de julio. Pues bien, resulta que desde este mismo miércoles (no sabemos si tras habernos leído o si enterarse del enfado generalizado por otro lado…) ya se pueden ver operarios y máquinas trabajando en el ‘lugar de los hechos’. ¡Por fin! Ahora solo toca que superemos la ‘agosticidad’ y el asunto coja carrerilla, que aunque unas obras en la puerta de casa nunca son lo ideal, en este caso los vecinos –y buena parte del barrio- están deseando empezar a sentir las molestias propias. Todo sea por una buena causa así que, ¡que el ritmo no pare!

'La Peste' busca figurantes en Huelva. Alberto Rodríguez y Rafael Cobos triunfaron hace unos meses con la primera temporada de la serie 'La Peste', que fue emitida en Movistar y cuyo argumento estaba basado en la enfermedad que asoló a Sevilla durante el siglo XVI. Tan bien le fueron las cosas a la obra, entre cuyo elenco de actores sobresalían Paco León, Manolo Solo, Patricia López Arnaiz, Paco Tous o Nya de la Rubia, entre otros, que ahora la BBC ha comprado los derechos para su emisión, por lo que desembarcará en el Reino Unido. Y ese éxito también va a provocar que en otoño vayan a rodarse seis nuevos capítulos para una segunda temporada. Para la misma, se están buscando localizaciones y figurantes en la provincia de Huelva, así que habrá que estar atentos. Seguiremos informando.