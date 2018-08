Medina: "Estoy muy contento y satisfecho con el quinto puesto por equipos del Europeo"

Mario Asensio

Jueves, 30 agosto 2018 | Leída 10 veces

Tiro con arco

Medina resaltó a huelva24.com que está “muy contento por ser mi primer Europeo y satisfecho con lo que hecho”. Fue el segundo mejor español y acabó el 43 en la fase de clasificación y perdió en la primera eliminatoria y por equipos logró la quinta posición, que viene con algo muy positivo para él.

“Creo nos consideran ya como deportistas de alto nivel, lo publicará la Federación en el BOE. Cuando salga espero recibir más ayudas para seguir compitiendo”, detalló el deportista de Lepe, que ansía más apoyos para dedicar más a su deporte. “Es por lo que uno lucha en esta vida, trabajar de lo que nos da una satisfacción diaria y este deporte me hace sentir así. No me rendiré. Eso si con más apoyo el ritmo mío subiría mucho más rápido y con pasos más firmes”, explicó.

En esta línea señaló que espera que le salga un gran patrocinador que le permita hacerse “un tirador de elite y llegar a vivir de este deporte, como hay muchos entre los que nos hemos enfrentado tanto en la Copa del Mundo de Berlín como en el Europeo”.

A diferencia de lo ocurrido en Berlín, en tierras polacas no sintió “nervios ninguno”, aunque si notó “un poco la falta de entrenamiento, porque por el trabajo no pude entrenar lo suficiente. Me faltó haber podido entrenar más de lo que pude antes de venir al Europeo, pero cuando el trabajo lo requiere no se puede hacer más”. A esto agregó que espera “conseguir mucha mejor preparación para las próximas competiciones”.

En lo que corresponde a la ronda clasificatoria de la competición individual tiró “como siempre lo he hecho, pero el tiempo no era el más favorable para hacer grandes puntuaciones, como se notó en el resto de participantes”. Aún así consiguió hacer 341-345 y sumó 686 para colocarse en el puesto 43. Luego en la primera eliminatoria cayó 142-144 contra un noruego.

Luego inició la competición por equipos masculinos. “Realmente tiramos espectacular, eliminando al equipo de la República Checa y después nos enfrentamos a uno de los equipos más fuertes, Italia”, recordó. Empataron a puntos y los eliminaron en el desempate. Su freno fue Bélgica, a la que iban ganando “durante casi todo el enfrentamiento, pero en la última entrada nos ganaron por dos puntos y acabamos quintos”.



“En unos meses comienza la temporada de sala y me gustaría hacer algunos internacionales. También para seguir cosechando triunfos, pero para ello se necesita un fuerte empuje económico que aún no llega y es muy necesario para estar en el alto nivel que he conseguido hasta hoy con lo justo que he recibido.

Ahora descansaré un mes con el arco y a preparar la siguiente temporada”, anunció.