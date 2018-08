Cabrera: "Hay que hablar ya claro y no ser falsos. Si queremos el Decanato, a los onubenses nos va a costar dinero"

R. U.

Jueves, 30 agosto 2018

fútbol > recreativo

José Antonio Cabrera, el presidente de la Federación de Peñas del Recre, ha atendido este jueves a Onda Cero para valorar la decisión de la Mesa de Contratación de no aceptar la oferta presentada por Krypteia Capital para hacerse con el 90% del accionariado del Decano. "Creo que vamos a estar años en este proceso. Se han sacado varios pliegos de condiciones y todos han quedado desiertos y creo que esto nos ha dejado ver a los onubenses que Huelva se tiene que echar a la espalda el Decanato y que el Ayuntamiento de Huelva a ser el dueño del club durante varios años. Si queremos el Decanato nos va a costar dinero y hay que hablar ya claro. Le transmití ayer al alcalde, Gabriel Cruz, que nos preocupa de dónde van a salir los recursos para hacer frente a los pagos necesarios a los jugadores, empleados, técnicos, a la Federación Andaluza, a Hacienda... porque sólo con los abonos y la parte de publicidad no se llegan a cubrir las necesidades económicas", señalaba en declaraciones recogidas por huelva24.com.

Mirando al futuro y tras lo vivido en los últimos días, el rocianero añadía que "a mí ya nada me sorprende y esto es lo que yo le llamo vivir el 'Día de la Marmota' en el Recreativo porque te levantas y pareces vivir el mismo día del año anterior. Esto nos va a costar dinero, no vayamos a ser falsos, y hay que arrimar el hombro todo el mundo si queremos mantener el Decanato en casa. Si queremos que el Recreativo de Huelva siga existiendo, y yo lo quiero porque lo llevo en mi ADN, lo que toca es poner dinero y tirarnos al fango como llevamos años haciendo. Tal vez sea necesario hacer una ampliación de capital donde la masa social y pequeños inversores puedan comprar acciones que permitan tener liquidez en los próximos años. Hay que buscar los mecanismos adecuados para que el Decanato siga siendo de los onubenses. Creo que no hay otra alternativa, y si alguien la tiene que la ponga encima de la mesa que se estudiará".