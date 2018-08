Sidecars cancela su concierto en Huelva

Lleva ya varios años peligrando la celebración del Trofeo Colombino porque no dejaba de ser un evento deficitario y eso en los tiempos que corren para un Recre tan asfixiado económicamente no era algo demasiado lógico ni beneficioso. En teoría este año no lo iba ni siquiera a poder rentabilizar el club sino una empresa externa que se iba a encargar de gestionarlo y organizarlo.