Alberto Quiles, ídolo antes de jugar, regresa a casa "muy feliz" y dispuesto "a trabajar como un león"

Ricardo Ubric

Jueves, 30 agosto 2018 | Leída 37 veces

fútbol > recreativo

13.10 h. "Cuando uno empieza de pequeño en un club siempre tiene la satisfacción de llegar al primer equipo y ahora lo he conseguido", dice Quiles en su presentación, y añade que "por redes sociales vi que la gente quería que volviese y estoy súper agradecido". Y sobre Salmerón indica que "he hablado con compañeros del UCAM a los que dirigió allí y me han dicho que es un grandísimo entrenador y muy cercano al jugador".

Óscar Carazo, el director deportivo del Recre ha señalado antes de la presentación del polivalente futbolista onubense Alberto Quiles como nuevo jugador del Decano en calidad de cedido por el Córdoba que "esta presentación tiene un sabor especial por ser un jugador que vuelve a casa y que tenía igual o más ganas de venir aquí que nosotros. Se crió aquí y por circunstancias tuvo que salir, pero desde el primer momento en el que hablé con él me mostró mi intención de venir al Recre. En Cartaya en el amistoso casi se confunde de vestuario, pero ha habido que esperar un poco porque todo proceso tiene su tiempo. Estamos buscando jugadores versátiles que jueguen en varios puestos y él puede hacerlo en mediapunta, de delantero y en las dos bandas. Tiene hambre de demostrar, que eso es importante, y ganas y gol y maneja bien el balón. Quiere dar un paso adelante en su carrera y era el primer candidato sí o sí. Es un chico de Huelva que se merecía jugar partidos aquí como local y disfrutaremos con él".

"Estoy muy feliz por estar aquí. Tenía muchas ganas de volver a casa y cuando uno empieza de pequeño en un club siempre tiene la satisfacción de llegar al primer equipo y ahora lo he conseguido", indicaba el propio futbolista, que espera no partir en desventaja con el resto de sus compañeros debido a que se perderá los cuatro primeros partidos de liga debido a una sanción que arrastraba de la pasada temporada con el Córdoba B: "Me equivoqué el año pasado y lo estoy pagando ahora. Tengo que seguir trabajando y el míster decidirá si alinearme o no y no creo que sea una gran desventaja".

Reconocía el onubense que le sorprendieron los elogios de la afición hacia su persona cuando se anunció su regreso al Recre. "Cuando me fui puse en Twitter que no era un adiós sino un hasta luego. Me quería quitar la espina de jugar en el Nuevo Colombino como local y ahora voy a poder hacerlo. Por redes sociales he visto que la gente quería que volviese y estoy súper agradecido", comentaba.

En cuanto a cómo se había producido su fichaje, Quiles recalcó que "eesde un principio quise venir aquí. En el Córdoba había problemas por el tema salarial y por eso el tema también se ha alargado un poco. El año pasado también cuando salí cedido al UCAM Murcia quería venir aquí y ahora por fin lo he conseguido y desde el primer momento se lo dije a mi agente".

"Este club no merece jugar en Segunda B sino en categorías superiores. Tengo las máximas expectativas posibles y ojalá que sea una buena temporada en lo individual y en lo colectivo", señalaba sobre los objetivos del Decano para esta campaña. Y añadía que "la Segunda B es larguisima y con partidos muy complicados. Hay un gran vestuario con personas que son increíbles y ojalá que el año sea muy bueno y podamos lograr el objetivo".

Sobre sus características como futbolista, el onubense argumentaba que "me gusta jugar como delantero o mediapunta y tener mucho el balón en los pies. No me gusta ser un jugador que toque pocos balones y también me gusta meter goles".

"La competencia va a ser dura. A Caye Quintana lo conocía hace tiempo y Lolo Plá y Ródenas también he visto que son buenos jugadores en estos entrenamientos, pero creo que es sana la competencia y beneficiará al grupo. Yo aquí no tengo el puesto ganado, ni mucho menos. Nadie viene con el puesto hecho y habrá que ganárselo en los entrenamientos y trabajar como leones", señalaba sobre sus opciones de ganarse el puesto de titular.

En cuanto a su nuevo entrenador, José María Salmerón, Quiles destacaba que "he hablado con compañeros del UCAM a los que dirigió allí y me han dicho que es un grandísimo entrenador, muy cercano al jugador, y con entrenamientos nada aburridos y tácticos sino en contacto con el balón".