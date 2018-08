Carazo asegura que antes del cierre del plazo llegará un central que pueda jugar como lateral y señala que "Natalio no ha tenido suerte aquí"

Ricardo Ubric

Jueves, 30 agosto 2018 | Leída 88 veces

12.55 h. El director deportivo albiazul recalca que la salida de Natalio a un club de Segunda B está prácticamente cerrada y también que en breve se desvelará el futuro del canterano David Alfonso. "desde el primer momento que me senté aquí siempre he querido reflejar que todos somos el Recreativo de Huelva, no Eurosamop por un lado y otra gente por otro", indica sobre la frustrada venta del Decano.

Óscar Carazo, el director deportivo del Recre, ha aludido durante la presentación de Alberto Quiles al cierre del mercado de fichajes de este viernes día 31 de agosto, confirmado que el Decano cerrará su plantilla inscribiendo entre hoy y mañana a su jugador número 22: "Falta un día por trabajar y no creemos que llegue ningún jugador fuera del plazo aunque nunca se puede decir de este agua no beberé. Creemos que llegará entre hoy y mañana el último fichaje y será del perfil de jugador central que se pueda adaptar de central".

En cuanto a la inminente salida de Natalio, Carazo explicaba que "con Natalio está prácticamente cerrado el acuerdo para su salida. Es un futbolista muy apetecible en Segunda B y seguro que encontrará algo que esté a su altura. No ha tenido suerte aquí. Llegó y se lesionó y como estaba muy involucrado con el proyecto trató de recuperarse lo antes posible y volvió a recaer. En pretemporada ho ha tenido buenas sensaciones y empezó más tarde que el resto y los demás están una marcha por encima. Creo que no hemos visto aquí su mejor versión. Hemos sopesado su situación entre todos buscando lo mejor para el grupo".



"La de David Alfonso es una situación que estamos estudiando y veremos entre ambas partes qué es lo mejor para el jugador", añadía Carazo, que negó cualquier opción de salida de David Segura en este mercado y que en cuanto a la frustrada venta del Recre a Krypteia Capital opinaba que "desde el primer momento que me senté aquí siempre he querido reflejar que todos somos el Recreativo de Huelva, no Eurosamop por un lado y otra gente por otro. Yo he estado totalmente independiente de la venta porque creo que es un tema que no me incumbe para nada y tengo que respetar todas las decisiones que se den".