Estrategia y cagada

Ricardo Ubric

Jueves, 30 agosto 2018 | Leída 112 veces

Y pasó el verano y nada ha ocurrido en el Recre. Vamos, ni más ni menos que lo que se esperaba. Es cierto que se ha podido completar la campaña de abonos con normalidad, algo que llevaba un tiempo sin ocurrir, y también es verdad que el club ya no tiene el yugo del bloqueo de sus cuentas por parte de Hacienda, cuestión que tampoco es baladí. Pero lo que parece el cuento de nunca acabar, al menos hasta que no se celebren las elecciones en mayo, es que el alcalde no va a venderle el Decano ni siquiera a Amancio Ortega si se asomara por Huelva.

Pedro Rodríguez ganó las elecciones en 1999 cuando el Recre había salvado la categoría en Segunda División con holgura; volvió a ganarlas en 2003 cuando el Decano disputó la final de la Copa del Rey, repitió triunfo en 2007 cuando el club onubense rozó los puestos UEFA en Primera División; también ganó en 2011 una vez que Paco Mendoza y Michael Dumois acababan de marcharse de la entidad albiazul tras obedecer el entonces alcalde de Huelva al sentir de la masa social recreativista; y perdió las elecciones en 2015 justo cuando el Recre bajó a Segunda B y ya habían estallado mil y un escándalos con Gildoy, Pablo Comas y Víctor Hugo Mesa al frente de la nave albiazul. ¿Da o no votos el Recre en esta ciudad? El PSOE no es tonto y va a utilizar el arma del Decano tanto o más que en su día lo hizo el Partido Popular. Y los grupos de la oposición sólo critican el papel de Gabriel Cruz con la boca pequeña, aun sabedores del esfuerzo que le está costando al bolsillo del contribuyente, y es que el Recre fue, es y será intocable para los políticos de turno.

Ya van tres pliegos a cual más surrealista y nada de nada. Ni más flexibles, ni más garantistas, ni licitación negociada… Hasta mayo no hay nada que hacer. Vayan haciéndose a la idea si es que tenían dudas. Constantes patadas hacia adelante y a ver si suena la flauta y el equipo asciende o al menos hace un papel digno de una vez por todas después de tres temporadas para olvidar en su regreso al pozo de la Segunda B. O eso o el alcalde lo tendrá difícil para repetir mandato por su encabezonamiento en mantener a toda costa al Recre en manos municipales. Hay un punto medio entre vendérselo a otros ‘tiesos’ como Gildoy y no querer soltarlo ni con aceite hirviendo. Aunque hubiesen aparecido candidatos solventes y que cumplieran todos y cada uno de los requisitos del pliego de condiciones no hay que ser muy avispados para saber que la Mesa de Contratación ya le habría buscado la letra pequeña al contrato para buscar algún error y que todo siguiera tal y como estaba. Cuánto postureo en las comparencias públicas; cuántos plenos absurdos malgastando el tiempo (por cierto, plenos que también pagamos los ciudadanos con nuestros impuestos); cuántas reuniones para no decidir nada y que todo siga tal y como estaba.

Y ahora lógicamente dentro de la estrategia de Gabriel Cruz llega también el tiempo para la demagogia a la hora de decir que el Recre seguirá vivo y compitiendo gracias a sus recursos y al ímprobo y altruista esfuerzo de los miembros del consejo de administración albiazul y de la afición. Toma castaña. No se engañen, el club no es de Huelva a día de hoy; el club es del equipo de gobierno del PSOE que lo está utilizando a su antojo para ganar tiempo y votos de cara a las elecciones de mayo. O sea, que ahora ya el alcalde pretende que de repente se nos olvide que hemos puesto de nuestros bolsillos casi diez millones de euros para el fútbol y que nadie nos garantiza que la ciudad vaya a recuperarlos algún día… Tremendo.

Y no sólo eso, Eurosamop sigue muy cómodo en su papel y en estos nueve años ganará cada vez más pasta a costa del Recre. El club apenas puede generar recursos estando en Segunda B y la campaña de abonos es miel sobre hojuelas. Da para lo que da y con eso no se pueden pagar más de un par de nóminas o tres de las nueve o diez que hay que pagar en la temporada a jugadores, técnicos y empleados. Además, no sólo hay que generar recursos para el día a día sino también para pagar los préstamos a grupos como Krypteia y tantos otros, y es que no hay que olvidar que dentro del surrealismo que rodea al Decano en los últimos años la propio Krypteia, que (afortunadamente) ha sido rechazada para comprar el Recre y que en teoría se lleva a matar con el Ayuntamiento y el consejo de administración, firmó hace dos meses un acuerdo con Eurosamop, así que a día de hoy está dentro del Recre. Todo muy normal vamos, y nótese el modo irónico. Pero aquí no pasa nada, se hipoteca la Ciudad Deportiva y se hacen todo tipo de malabarismos de consecuencias incalculables para la entidad más antigua del fútbol español. Esperemos que no haya que arrepentirse después de mayo de todo este desaguisado.

Así que lo que nos queda es confiar en lo deportivo porque está claro que ahí se está poniendo toda la carne en el asador y que con un ascenso se solucionarían la mayoría de los males del club onubense. La cosa no pinta mal, pero ya hemos aprendido todos que la Segunda B es muy traicionera y que, aunque es lícito ilusionarse, también hay que tener los pies en el suelo e ir poco a poco porque el camino es largo y tortuoso. Se ha enmendado el gran error de la pasada temporada, que estuvo en el banquillo, con técnicos demasiado noveles. José María Salmerón ya demostró, con sus cambios en la segunda parte en el encuentro ante el Don Benito, que sabe de qué va el patio, así que ahí podemos estar tranquilos. Y la plantilla también parece de ciertas garantías y con más gol que en las tres pasadas campañas, pero aún es pronto para hacer ningún tipo de análisis y es mejor no meterle una presión extra a estas alturas. Por cierto, que los tres jugadores que más nos ilusionan a la mayoría son los de casa, Alberto Quiles, Caye Quintana y Víctor Barroso. No es casualidad. Debería ir siendo hora de valorar más lo de aquí que lo de fuera.

La afición, esa que nunca falla, tampoco le ha dado la espalda en esta ocasión al equipo pese a que le han dado motivos sobrados para ello desde las altas esferas. He de reconocer que la pifié en mi previsión de que no se superarían los seis o siete mil abonados esta temporada. Para quitarse el sombrero. Y por cierto, Óscar Carazo por ahora también me está agradando. Ni de lejos es Fernando Iturbe. Uno venía del mundo de los coches y el otro de ver fútbol aunque fuera a nivel de cantera. Y más allá de sus movimientos en los despachos, me está gustando su manera de expresarse en rueda de prensa. Ha apagado bastantes fuegos este verano. Ha traído una necesaria calma. Quizás otros deberían aprender de él. Que siga en esa línea y después ya que la pelotita vaya dictando sentencia y ojalá que a partir de ahora sólo hablemos de lo deportivo.