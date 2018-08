Marcos Gualda. Escritor

Jueves, 30 agosto 2018

Mi mujer se encontraba muy pesada los últimos días de embarazo. Daba muchas vueltas en la cama y se quejaba en voz alta. Ya habíamos experimentado alguna falsa señal días atrás, así que esa noche nos lo tomamos con calma. Al cabo de unas horas, bien entrada la madrugada, Feli me despertó. “Creo que ya”. “¿Segura?”. “Sí”. “Pues vámonos”. Mi mujer cogió la bolsa que tenía preparada desde hacía meses. En quince minutos estábamos en el hospital. Rápidamente la reconocieron y nos hicieron pasar a la sala de dilatación. Y empezó el chou. Conocimos al matrón pelirrojo, que nos conquistó con su carácter atribulado y su pelazo flameado. Como Feli también es pelirroja, estuvimos todo el parto bromeando con la posibilidad de que fuera su hermano. La verdad es que yo me encontraba en mi salsa, destrozando un momento de supuesto misticismo con mis bromas terroristas. Feli se tumbó en la camilla, y yo la ayudaba en sus ejercicios de dilatación, empujando sus piernas hacia arriba mientras ella hacía fuerza y controlaba la respiración. No dejaba de animarla: “Empuja, empuja, hijaputa”. Y no podíamos contener la risa. “Cabrón, para ti es muy fácil, que no estás aquí”. “Venga, exagerá, que eso no duele nada”. Entre epidural y carcajadas, Feli se distendía. El matrón pelirrojo pasaba con bastante frecuencia. Ponía cara de sorpresa al vernos muertos de risa. Introducía el puño y comentaba muy serio: “Esto va bien”. Llegó el cambio de guardia. Y comenzó el desfile de médicos, enfermeros y matronos, que entraban y salían como en el camarote de los Hermanos Marx. Todos se paraban en nuestra sala e introducían el puño con interés. Entramos en el quirófano y la comedia continuó. El matrón pelirrojo hablaba con sus compañeras de sus próximas vacaciones en Mallorca y de lo bien que cantaba su canario. Dejaba caer todo su cuerpo en el abdomen de Feli para ayudar a que Marcos saliera. Se quejaba de que le dolía el hombro, y de que no tenía tiempo para ir a rehabilitación. No suelo ser aprensivo, pero empecé a temer que Marcos se quedara por el camino.



El otro día, once años después, vi al matrón pelirrojo en Las Colombinas. No creo que fuese a jugar al punchin ball. Me pregunté cómo estaría de su hombro. Me acordé de aquella noche mágica. Y pensé: con razón Marcos es tan feliz. Nació del amor. Y de la risa.

