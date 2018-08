María Martín (Cs): “Se ha jugado con la venta del Recre durante dos años para no venderlo y eso no lo podemos permitir si nos importa el Decano”

huelva24.com

Miércoles, 29 agosto 2018 | Leída 16 veces

RECREATIVO

La portavoz del grupo municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Huelva, María Martín Leyras, ha querido dejar claro respecto a las últimas infrormaciones sobre la venta del Recreativo que “es un error no intentarlo de nuevo y sobre todo una falta de respeto al club, a su afición y a todos los ciudadanos de Huelva reconocer que el Ayuntamiento gestionará la sociedad deportiva y tira la toalla de la venta. Posiblemente estemos ante graves irregularidades que no podemos permitir. Esto sólo lleva a pensar que nunca se quiso vender realmente el club y se quería llegar a este punto: la no venta para uso electoral, después de dos años de manoseo del Decano. Nosotros estaremos siempre para buscar la mejor solución por el bien del Recreativo, no para usarlo por intereses propios y así lo llevamos demostrando desde la expropiación. Apoyamos salvar al Recre pero no que tenga una malísima gestión”.

Para la portavoz municipal, “no se pude buscar un comprador si no se tienen las cuentas claras, si no se registran las mismas, si no se sabe que deudas hay, sin una auditoría clara, sin saber cuanto vale el club. Ésto es una gestión administrativa y empresarial nefasta de dos años que debe corregirse cuanto antes. Y éste es el impedimento más grande, junto con el contrato de la empresa que lleva la gestión del club, para venderlo. Así nunca vendrá nadie serio”. Además de volver de nuevo a denunciar la falta de transparencia y no atender ni a la oposición ni a la afición, al dejar claro que “no se convocan la Junta de Accionistas, a la oposición se nos traslada todo tarde, y siempre se nos pide que ayudemos al Decano, con prisas, pero sin ver soluciones, sin documentación clara, con actos de fe e informes contrarios. Así sólo se agrava el problema del Decano”.

María Martín ha visto en las palabras del alcalde en su rueda de prensa “un reconocimiento a que el pliego estaba mal, algo en lo que nosotros incidimos. Y volvemos a repetir, que se necesitan garantías para que los compradores sean serios, y que se devuelva el dinero ya puesto, que es de la ciudad”.

Con respecto a la posibilidad de un nuevo pago por parte del consistorio, Martín ha anunciado que “no votaríamos a favor, pero no seguro que hará falta. Ahora probablemente veamos como, por arte de magia, aparecen patrocinadores privados o públicos que podrían haber salido antes. Si eso ocurre se descubriría un juego muy poco recreativista y sí muy electoralista, con posibles devoluciones de favores a futuro”.

Finalmente la portavoz de Cs ha querido apostillar que” regularizar y publicar las cuentas, son lo único que puede traer gente seria para comprar el decano. Y un pliego de venta completo y con garantías reales garantizará una buena gestión y recuperar el dinero del Ayuntamiento. En definitiva, presentar un Decano limpio y exigiendo lo que vale. Todo lo demás es manipular el club y a su afición. Y volvemos a decirlo una vez más, nadie le dará valor al Recreativo si nosotros no se lo damos. Esa es nuestra preocupación principal, velar por el Decano, no usarlo”.