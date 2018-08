El runrún: ¿Habrá Trofeo Colombino?

Miércoles, 29 agosto 2018 | Leída 147 veces

Lleva ya varios años peligrando la celebración del Trofeo Colombino porque no dejaba de ser un evento deficitario y eso en los tiempos que corren para un Recre tan asfixiado económicamente no era algo demasiado lógico ni beneficioso. En teoría este año no lo iba ni siquiera a poder rentabilizar el club sino una empresa externa que se iba a encargar de gestionarlo y organizarlo.

Pero ahora mismo está todo en 'stand-by´ y no se sabe cuándo se va a celebrar y ni siquiera si habrá edición este verano. Krypteia Capital dijo en su rueda de presentación de hace algunas semanas que se disputaría a finales de agosto y con equipos de cierto relieve. De hecho, el Oporto estaba en todas las quinielas para ser el cabeza de cartel junto al propio Decano. También el club albiazul quería aprovechar la disputa del prestigioso Trofeo para homenajear a uno de sus buques insignia de las últimas temporadas, Antonio Núñez, que se despediría de esa manera de la afición. También es un asunto del que se desconoce cuándo tendrá lugar esa rueda de prensa y el propio excapitán recreativista anda a caballo en las últimas fechas entre Madrid y Huelva pero tampoco ha podido decir aún 'esta boca es mía' debido a la inestabilidad institucional del Decano. Son varios temas que ahora que Krypteia Capital ha sido descartado para comprar el club deberán retomar entre el Ayuntamiento de Huelva, Eurosamop y los miembros del consejo de administración del Recre.

Problemas en la fuente de la plaza de las Monjas. Cualquier onubense sabe que uno de los puntos fuertes de la capital no son precisamente sus fuentes. En el larguísimo mandato de Pedro Rodríguez dio tiempo a construir muchas de ellas, aunque no tardaban mucho en sufrir la falta de mantenimiento y perder el carácter ornamental con el que fueron concebidas. La situación de abandono coincidiendo con el cambio en la Alcaldía era absoluto –el contrato de mantenimiento se suspendió en 2012–, por lo que una de las primeras medidas del equipo de gobierno de Gabriel Cruz fue elaborar un informe sobre el estado de todas las fuentes de la ciudad y el dinero que costaría ponerlas de nuevo en servicio. Esta ‘auditoría’ de 2015 apuntaba que el arreglo de todas ellas costaría casi medio millón de euros, más los 360.000 euros que habría que pagar anualmente por mantenerlas en funcionamiento. Ya a finales 2017 el Ayuntamiento firmó un contrato con Imesapi por un montante de 220.800 euros para rehabilitar 12 fuentes, comenzado por la del Parque de las Palomas, la de la Avenida de las Fuerzas Armadas frente al Palacio de los Deportes y la de la Casa Colón. Además, el contrato incluía estas otras: la de la Avenida de Andalucía a la altura de la Peña Flamenca; la situada junto al edificio Puerta del Atlántico en la glorieta de la Avenida Villa de Madrid de Pescadería; las fuentes estrella de Nuevo Molino y la de Santa Marta; la de la Avenida de la Cinta y la del Humilladero, en la avenida Cristóbal Colón; además de la del V Centenario en la Avenida de Andalucía. Hoy, sin embargo, hemos tenido noticia de una incidencia que ha afectado a una de las más importantes, no por su monumentalidad sino por su ubicación: la de la plaza de las Monjas. Al parecer la tarde del pasado martes una avería hizo que el vaso de la fuente rebosara y se formara una pequeña riada plaza abajo. Desde la cuenta de Twitter @huelvacriticas no dudaron en preguntar al Ayuntamiento por el tema, quizás recordando el ambicioso plan municipal, donde no se incluía esta céntrica fuente. El caso es que desde el Consistorio restaron importancia al asunto: “Se trató de una avería puntual, ya está solucionada”. Grave o no, está claro que esta también merece una puesta a punto. Por no hablar de otro detalle que desde hace años afea el conjunto: la espantosa moqueta verde que simula ser césped y que, aunque los onubenses nos hayamos acostumbrado a ella, a quienes nos visitan seguro que no les pasa desapercibida. Por lo cutre, queremos decir. ¿Tan complicado es recuperar el viejo parterre que rodeaba a la fuente hasta no hace mucho?