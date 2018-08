Pilar Miranda (PP): “El alcalde vuelve a demostrar una falta absoluta de gestión y transparencia”

huelva24.com

Miércoles, 29 agosto 2018

12.02 h. La portavoz popular asegura tras las explicaciones de Gabriel Cruz que “el equipo de gobierno nunca dice la verdad y está engañando y demuestra el itinerario que llevamos no tienen hoja de ruta. El plan B no lo saben".

Pilar Miranda, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Huelva, comentó a Antena Huelva Radio tras la rueda de prensa ofrecida por el alcalde, Gabriel Cruz, sobre el Recreativo que “desgraciadamente el acalde vuelve a mostrar que tiene una falta absoluta de gestión y trasparencia. Nosotros siempre hemos demostrado estar a favor del Recre y ayudarlo, es el Decano y nuestra seña de identidad y BIC y estamos para ayudar, pero el equipo de gobierno nunca dice la verdad y está engañando y demuestra el itinerario que llevamos no tienen hoja de ruta. El plan B no lo saben”.

En este sentido, agregó que “no saben si van a poner más dinero público o no y eso no puede ser, tiene que tener una hoja de ruta y una organización establecida para actuar en el caso de que no salga bien. Hemos tenido tres ventas que no han salido, no se nos da el contrato oculto y el Ayuntamiento es parteo el consejo de administración. No es lógico que no sepamos las cuentas y estén si auditar y haya vicios ocultos”.

Finalizó diciendo que “el alcalde tiene que hablar claro y no guardarse cartas en el bolsillo y no estar engañando con una actitud que no beneficia para nada. Es mucho dinero de todos los ciudadanos y hay que hacer las cosas bien”.