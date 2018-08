La Mesa de Contratación desecha "de manera inexorable y sin ningún género de dudas" la oferta de Krypteia Capital

huelva24.com

La venta del Recre queda desierta por tercera vez

11.45 h. "Las cosas hay que decirlas como son y en Segunda B no se generan los recursos suficientes para confeccionar una plantilla que pueda dar el salto, que atienda a los pagos necesarios y que además dé beneficios. Eso no puede ser. Esa es la realidad", dice el alcalde, que añade mirando al futuro que "el Ayuntamiento aprobó inicialmente su presupuesto el día 10 de agosto y no había ninguna partida contemplada para el Recre. El propio club es el que seguirá trabajando en la obtención de recursos para atender los pagos ineludibles".

Gabriel Cruz, el alcalde de Huelva, ha explicado ante los medios de comunicación esta mañana en el Ayuntamiento los motivos por los que la venta del Recre ha quedado nuevamente desierta después de que la Mesa de Contratación no haya aprobado la oferta presentada por Krypteia Capital. “Estábamos pendientes del estudio por parte de la Mesa de Contratación del segundo sobre, que contenía la oferta económica para hacerse con el 90% de las acciones del Recre y sólo había un ofertante, Krypteia Capital. La Mesa abrió el sobre y de entrada se planteó una cuestión que ya motivaría dejar desierto el concurso en tanto que la oferta podía incumplir frontalmente la opinión de la Mesa. Se planteó la posibilidad de estudiarla para ver si cumplía las condiciones el pliego y mientras tanto que la Liga de Fútbol Profesional (LFP) diera su informe pertinente. La LFP ya dio en un primer momento una serie de reservas porque la oferta ni siquiera ofrecía las partidas de ingresos de la sociedad. Por parte desde la Mesa se determina de manera inexorable que la oferta presentada por Krypteia Capital incumple el pliego de condiciones presentado por el pleno del Ayuntamiento de Huelva. La Mesa es eminentemente técnica y sin ningún género de dudas manifestaron que la oferta no se ajustaba al pliego y que en ningún caso propondrían la adjudicación. Por lo tanto, se declara desierto el concurso. Ahora se llevará a pleno esta decisión para aprobarla”.

El primer edil de la capital onubense quería dejar claro que el informe de la LFP ha sido secundario y que, aunque hubiese sido favorable, el club tampoco hubiese sido vendido a Krypteia: “Hemos tenido diferentes pliegos para intentar facilitar que se acercaran proyectos que intentaran sacar adelante al Recreativo de Huelva. Buscamos que la oferta que llegara tuviera un plan de viabilidad por parte de la LFP, que es la que luego te permitiría competir y fichar, pero es que aunque el informe de la LFP hubiese sido favorable, la oferta presentada no cumple las condiciones del pliego de condiciones. Hay una serie de salvedades técnicas que se incumplen y ese es el elemento primero y determinante para la propuesta de dejar desierto el concurso”.

Sobre la rueda de prensa que ofreció hace algunas semanas Krypteia Capital a bombo y platillo en un hotel de la capital onubense, Cruz argumentaba que “yo no valoro nunca ni las puestas en escena ni la manera de cada uno de publicitar sus candidaturas. Las dos propuestas de Krypteia fueron rechazadas por la Mesa de Contratación fundamentalmente porque no asumen las condiciones del pliego. Creo que las cosas hay que decirlas como son y en Segunda B no se generan los recursos suficientes para confeccionar una plantilla que pueda dar el salto, que atienda a los pagos necesarios y que además dé beneficios. Eso no puede ser. Esa es la realidad. El problema de Krypteia lo puedo entender porque puedes presentarte pero que después te den vértigo una serie de responsabilidades que hay que asumir. Si llega un candidato e incumple el convenio singular ya no nos darían opción a tener otro más y eso nos podría ver obligados a la desaparición. Entonces no podemos esperar a que pase eso para recuperar las acciones. Ha costado mucho solucionar muchas cosas desde mayo de 2016, como por ejemplo poder sacar la campaña de abonos este verano”.

"El Recreativo sigue teniendo un propietario"

Por lo tanto, tras quedar la venta desierta todo sigue como hasta ahora en el Decano, tal y como explicaba el alcalde. “El Recreativo de Huelva tenía un propietario y sigue teniendo un propietario. No está huérfano. El propietario es el Ayuntamiento, que junto con la afición y el trabajo impagable del consejo de administración evitaron la desaparición del club. El Recre va a seguir compitiendo. Han sido tres procesos de venta, desde el más exigente hasta el que se ha planteado de manera más flexible y más garantista, pero al final nos topamos con la misma realidad. Esto es una seña de identidad y no estamos dispuestos a repetir experiencias anteriores. El club tiene unas exigencias económicas y es una situación en la que hay la deuda que hay. El Recre como mínimo debe recuperar la Segunda División, y en Segunda B hay los recursos que hay y debemos intentar conseguirlos. A día de hoy, y habiendo dado un cambio radical en los dos últimos años, todavía no ha llegado una oferta solvente porque nadie ha cumplido los condicionantes del pliego de condiciones. Estamos abiertos a la posibilidad de que aparezca una oferta seria y solvente, pero por el momento el recreativismo, el Ayuntamiento y el consejo seguirán siendo los que tiren del carro. Al no ser la Segunda B una categoría proclive, nadie va a obrar el milagro de los panes y los peces y tenemos las ofertas que tenemos. A día de hoy el Recreativo está trabajando en la obtención de los recursos necesarios y suficientes para atender a todos los pagos que tiene que hacer”, indicó.



También recordaba que “Eurosamop en principio tiene un contrato en vigor con el Recreativo de Huelva y con ellos y con tantos otros tenemos que hablar para gestionar la temporada sumándolo a lo ya planificado”, y es que la empresa de Juanma López sigue teniendo firmados otros nueve años de contrato para gestionar de manera deportiva y económica los designios del Decano.

"No hay ninguna partida nueva del Ayuntamiento para el club"

Lo que descartaba Cruz es que a día de hoy el consistorio onubense vaya a tener que seguir poniendo dinero en el Recre: “El Ayuntamiento ahora mismo aprobó inicialmente el presupuesto el día 10 de agosto y en ese presupuesto, y aquí hay concejales representando a todos los grupos, no había ninguna partida contemplada. El propio Recreativo de Huelva es el que seguirá trabajando en la obtención de recursos para atender los pagos ineludibles. El objetivo, la aspiración y el trabajo están encaminados a vivir una temporada de absoluta normalidad en la gestión, y también debemos ocuparnos de la parte deportiva, que también es muy importante, y estoy seguro de que con el Recreativo en Segunda División llegarían otro tipo de ofertas y se abriría otro tipo de escenario. Con un propietario o con otro hay que atender los pagos de Hacienda, los de la Federación Andaluza de Fútbol, pagarle a los jugadores y a los empleados... No cambia nada por el hecho de que la venta se quede desierta. Y se lo he dicho antes al presidente: No estamos dispuestos a vivir el Recreativo de Huelva como un problema. Es una seña de identidad nuestra que tenemos que proteger y que garantizar".

"No descartamos una licitación negociada"

Por último, el alcalde de Huelva indicaba que el Ayuntamiento no se va a cerrar en banda para negociar a partir de ahora con cualquier otro posible comprador que quiera hacerse con el 90% de las acciones de la entidad albiazul. Así, declaró que “un procedimiento de concurso como los que hemos hecho hasta ahora ya no tiene mucho sentido. Otro tipo de condiciones ya no podemos plantearlas. Es irrenunciable devolverle el dinero que ha puesto al Ayuntamiento de Huelva y ofrecer las garantías suficientes para que el Recre no vuelva a la situación que ha tenido en los últimos años. Podría haber una licitación negociada, pero hay que conocer lo que es eso. Siempre estamos abiertos a cualquier proyecto que garantice la supervivencia del Recre y que el Ayuntamiento recupere las cantidades que ha puesto. Hemos hablado con mucha gente y seguiremos hablando con gente que nos presente proyectos que puedan cumplir con los requisitos que planteamos. No descartamos nada y estamos perfectamente abiertos a una licitación negociada, pero llevamos dos pliegos de mínimos después del del año pasado y por ahora ninguna oferta ha podido ser aceptada. Las condiciones fundamentalmente siempre van a ser las mismas porque no se pueden poner otras”.