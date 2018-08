El runrún: Triunfa un ‘tuit fake’ de Netflix sobre las playas de Huelva

Martes, 28 agosto 2018 | Leída 71 veces

confidencial

Parece que no somos los únicos a los que ha sorprendido el mensaje que aparentemente se publicó desde la cuenta oficial de Netflix en Twitter referido a nuestra provincia. En él, la empresa estadounidense, supuestamente, intentaba promocionar con un toque de humor la plataforma de vídeo bajo demanda. Y no se le ocurrió nada mejor que acordarse de las playas onubenses.

Bueno, por ser más precisos, en su supuesto ‘tuit’ se refería a un tipo especial de veraneante al que solemos identificar con el término ‘dominguero’ y que se caracteriza por acudir a la orilla del mar perfectamente pertrechado para pasar la jornada playera, incluyendo neveras, mesas, sillas, hamacas, sombrillas o en su versión más de moda esas carpas con las que una familia se monta su propio salón a solo unos metros del agua. El caso es que el mensaje “Familias domingueras que van más preparadas a las playas de Huelva que los de ‘La Casa de Papel’ al atraco” no fue publicado por Netflix. El de la plataforma de video, subido el 5 de agosto, era muy parecido y no hacía referencia a Huelva: "Familias domingueras que van más preparadas a la playa que los atracadores de ‘La Casa de Papel’". No sabemos si quienes adaptaron el ‘tuit’ original añadiendo la coletilla localista han sido los que han llenado de carteles la capital y otras localidades de la provincia con el mensaje que reproducimos junto a estas líneas. Tampoco nos extrañaría que se trate de una campaña de promoción de nuestro litoral de algún 'community' avispado. Y una de lo más original, pues en vez de utilizar una red social propia falsea otra legítima para conseguir mayor repercusión uniendo a través del humor la imagen y el prestigio de Netflix al de nuestras playas.

El concierto de Sidecars, en el aire. Llegan malas noticias para todos aquellos que estaban deseosos de ver a Juancho y los suyos en La Merced la próxima semana –por las Fiestas de la Cinta-, ya que la actuación de Sidecars no está 100% asegurada. Los madrileños acaban de anunciar la suspensión de dos de los conciertos previstos para esta semana, que se suman a las últimas cancelaciones motivadas por la ’baja’ del cantante y guitarrista, Juancho, que se lesionó precisamente durante un concierto en Ávila el pasado 23 de agosto. Se trata de una lesión bastante aparatosa que de momento le impide subirse a los escenarios. ¿Estará recuperado de cara a la próxima semana? Fans, crucen los dedos y recen porque haya mejoría.

¿Sabes lo que es el Huexit? Si te decimos que este término acuñado es algo similar al ‘Brexit’, seguro que ya sabes de qué va la cosa. Si el Brexit persigue la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el Huexit pretende que la provincia de Huelva también salga. No de la UE ni de España, sino de Andalucía, con la añadidura de cambiar la comunidad andaluza por la de Extremadura. Ese movimiento no sabemos lo numeroso que es ni todos y cada uno de los arguentos de los defensores actuales de este movimiento geopolítico, que en el pasado ya se planteó. Suponemos que quienes lo defienden piensan que a Huelva le irá mejor siendo una provincia extremeña que siendo una andaluza. Las redes, que toman el pulso a todas estas cuestiones, tienen circulando una camiseta que pone ‘#Huexit. Unión Huelva-Extremadura’. Habrá que estar pendientes de qué recorrido tienen y si se ponen tan de moda como las camisetas de Levi’s, cosa complicada. En Facebook hay una página que se llama ‘Huelva no es Andalucía’ (https://www.facebook.com/Huelva-no-es-Andaluc%C3%ADa-557231751066717/) y que está impulsada por la ‘Plataforma onubense para una Huelva libre del centralismo sevillano’, que tampoco sabemos si guarda relación con este movimiento, porque de momento no ‘viste’ la camiseta en su muro.Lo que deberían saber es que ese nombre de #Huexit ya lo usan también colectivos con fines separatistas en Huesca y en Hungría. En una cosa seguro que están de acuerdo los favorables y no favorables a este movimiento y es que en Huelva hay muchas cosas dignas de mejorarse y a no olvidar.