"En el campo tiene que ser bonito e increíble ver que tenemos tanto respaldo de la afición", indica el 'Pistolero' Alberto Ródenas en su presentación

Ricardo Ubric

Martes, 28 agosto 2018 | Leída 80 veces

fútbol > recreativo

13.43 h. "Me tomo este reto como un pasito más adelante en mi carrera", indica el delantero de 19 años cedido por el Atlético de Madrid al Recre. Destaca que "me definiría como un delantero sobre todo rápido, que juega bien de espaldas, que llega bien al área y que trabajo mucho" y añade que "Barber me ha contado que Huelva es una ciudad muy bonita y con la gente muy amable".

Óscar Carazo, el director deportivo del Recre, ha presentado esta mañana, en el Nuevo Colombino, a Alberto Ródenas, delantero alicantino de 19 años que militará esta campaña en el Decano. "Es un jugador Sub 23 que llega cedido del Atlético de Madrid y ha venido aquí después de ser muy apetecible para muchos equipos de Segunda B. Se crió en la cantera del Elche y llegó como juvenil de segundo año al Atlético y tiene una gran proyección. La pasada temporada hizo seis goles en 25 partidos y su llegada se atrasó un poco porque tuvo que renovar allí al ser un jugador deseado por varios clubes. Hay que agradecerle que haya querido venir aquí para seguir creciendo. Si las lesiones le respetan seguro que le veremos más arriba, y si puede ser con nosotros mucho mejor", recalcaba.

El propio jugador señalaba ante los medios de comunicación que se encuentra "con muchas ganas y muy contento por la confianza que me ha dado el club. Me tomo este reto como un pasito más adelante en mi carrera. Mi rol en el terreno de juego creo que será el que me gane en cada entrenamiento. El entrenador quiere que trabaja por y para el equipo".

Sobre la competencia que tendrá en ataque con Caye Quintana y Lolo Plá, Ródenas matizaba que "hay una plantilla muy buena y tendré que intentar ganarme el puesto. Me definiría como un delantero sobre todo rápido, que juega bien de espaldas, que llega bien al área y que trabajo mucho. Lo de 'Pistolero' fue un mote que me puso un compañero en mi etapa en el Elche y al final se me quedó".

En el acto se encontraba el exfutbolista albiazul Rafa Barber, que ahora es también el agente de Ródenas. "Me ha contado que es una ciudad muy bonita y con la gente muy amable, y también está muy contento de que llegue aquí". señalaba el alicantino sobre Barber y lo que le ha comentando sobre el Decano y sobre Huelva.

Por último, sobre los objetivos del Recre para esta temporada indicaba que "lo más importante es ganar cada fin de semana y ya se verán los objetivos a los que podemos aspirar. Si al final decidí venir aquí fue por el proyecto que había. El otro día viendo el partido contra el Don Benito me sorprendió mucho que viniera tanta gente y que apriete tanto. Tiene que ser bonito e increíble desde el campo sentir que tenemos tanto respaldo de la afición".