El Sporting Puerto de Huelva sigue sin saber dónde jugará como local

Mario Asensio

Martes, 28 agosto 2018 | Leída 25 veces

Fútbol > Primera División Femenina

El Sporting Puerto de Huelva tiene un problema enquistado con el tiempo con respecto a dónde jugará como local. Los campos federativos de La Orden no reúnen todas las condiciones exigidas para la competición y además la plantilla albiazul sólo ha venido jugando allí los partidos y no entrena allí. A día de hoy la situación no está resuelta, pero puede estarlo pronto.

El domingo 9 de septiembre el conjunto onubense inicia la temporada en el campo del Madrid CFF, pero para la segunda jornada, el día 16, recibe al Athletic de Bilbao, por lo que ese es el plazo que tiene para encontrar una solución estable.

Manuela Romero, presidenta del club onubense, explicó en rueda de prensa que “estamos mirando el tema, hablando con el alcalde para decidirlo antes del primer partido en casa. Hay dificultades con las instalaciones, no tenemos un sitio fijo para entrenar y tenemos que dar las gracias a los equipos de la provincia que nos abren las puertas”.

El alcalde, Gabriel Cruz, comentó que “en pocos días va a estar resuelto el tema de dónde va a jugar el Sporting, Tenemos la seguridad de que además de la sede de los partidos también se va resolver el tema e los entrenamientos. Creo que de aquí a uno o dos días tenemos resuelta la cuestión. No vamos a tardar más”.