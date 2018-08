Óscar Carazo indica que "quedan flecos" para la salida de Natalio y deja claro que Traoré no va a salir del Recre

Ricardo Ubric

Martes, 28 agosto 2018

Óscar Carazo, el director deportivo del Recre, recalcaba esta mañana, en la sala de prensa del Nuevo Colombino tras las presentación de Alberto Ródenas y sobre el cierre del mercado de fichajes el próximo viernes día 31 de agosto que "por espacio lo que estamos rastreando ahora mismo en el mercado sería un Sub 23 que pudiera jugar de lateral izquierdo y central y todavía estamos trabajando porque tenemos tiempo aunque es complicado porque es una demarcación en la que no hay tantos jugadores en el mercado. No tenemos más fichas y sería para equilibrar la plantilla. Ya el mercado se va acotando y van quedando pocas alternativas, así que hay que pensar también más allá de las cesiones de clubes de Primera División. Esto es fútbol y las sorpresas pueden surgir cada día, pero no tenemos nada pensado ahora mismo aparte de ese último fichaje. Estamos bastante orgullosos y satisfechos de la plantilla que tenemos".

"Lo de Natalio prácticamente lo estamos cerrando y quedan flecos y lo de Traoré lo habéis puesto vosotros, pero es un jugador más de la plantilla que va a trabajar para hacerse con un sitio dentro de la plantilla. Tenía problemas familiares ", señalaba sobre la obligatoriedad de que tenga que salir de la plantilla un jugador mayor de 23 años.

Sobre el futuro de dos canteranos, Carazo indicaba que "con Cerpa tenemos que ver lo que sea positivo para el futbolista. Para que crezca debe tener minutos y ver la mejor solución para su futuro. Y con David Alfonso pasa igual. Lleva dos años en el Barcelona jugando pocos minutos y veremos la mejor de las posibilidades para su futuro. Que forme parte de la primera plantilla será complicado".

Las inscripciones y la venta

Y del hecho que de varios jugadores no estuviesen inscritos el pasado fin de semana para haber podido debutar en liga ante el Don Benito el director deportivo albiazul apuntaba que "valoro que tengo tres puntos en mi casilla y no me fijo en las cosas negativas. Lo de Iván González es una situación totalmente independiente a nosotros porque pertenecía a la Federación polaca y ya no depende de nosotros. Desde el club se ha hecho lo que se tenía que hacer. Esperemos que todos los temas se solucionen lo antes posible".

Por último, sobre el triunfo ante el Don Benito recalcó que "yo sufro mucho en todos los partidos y el domingo puedo analizar poco por la tensión del encuentro y del entorno. Luego lo analizo desde el sosiego y comparto la opinión y el análisis que hizo el técnico", y de la venta del club añadió que "en temas burocráticos no me voy a meter nunca. Respetamos la decisión que pueda tomar el Ayuntamiento y estamos centrados en lo deportivo, que es nuestra parcela".