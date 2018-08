El runrún: Obras fantasma en Isla Chica

Lunes, 27 agosto 2018 | Leída 139 veces

Vale que es agosto y que todos, incluidos obreros y políticos, tienen derecho a descansar. Lo que no vale es que a los vecinos de Isla Chica se les esté poniendo un poco cara de tontos después de que se anunciase el inicio de las obras del centro de salud de Isla Chica y allí no se haya levantado ni una piqueta. Desde finales de julio, ojo.

Lo cierto es que más allá de plantarse allí el cartel anunciador y de colocarse dos o tres casetas de obra, parece que los trabajos reales brillan por su ausencia. ¿Será que el anuncio se hizo simplemente para cumplir con los plazos que se habían dado?¿Será que la empresa al completo para en agosto? ¿Será que ha habido algún problema del que no nos hemos enterado? Sea lo que sea, lo único claro es que los vecinos no ven mucho movimiento en la zona y ya se empiezan a mosquear. Porque las plazas de aparcamiento que había en el terreno afectado sí que siguen inutilizadas. Si es por una buena razón –y cuál mejor que la construcción del tan ansiado consultorio– bien, pero si es para nada… Pues vaya fiasco de obras fantasma, que es lo que andan pensando ya muchos.

La tortuga del Festival de Islantilla. El Festival Internacional de Cine Bajo la Luna de Islantilla celebró este sábado su gala de clausura precisamente bajo la luna llena en el hotel TUI Family Life del núcleo turístico perteneciente a los ayuntamientos de Isla Cristina y Lepe. Allí los asistentes, entre los que hubo rostros conocidos, como la homenajeada Verónica Forqué, Ana Fernández o la onubense Berta Hernández, disfrutaron mucho del ambiente y la entrega de premios. Hubo tiempo para la emoción con el recuerdo a Frank Romero y también para la comedia y el humor. Y dirán, ¿qué pinta una tortuga en todo esto? No es que sea precisamente la mascota del Festival, que en otro tiempo fue un camaleón, sino que a este animal lo sacó improvisadamente al estrado uno de los presentadores. Y no fue la actriz onubense Luichi Macías, sino su compañero, con el que mostró mucha química, Alejandro Albarracín. El actor de Jerez de la Frontera estaba tan a gusto en Huelva y con su compañera durante la gala que creyó que se trataba de hacer una confesión personal. Y estuvo dedicada a Ana Fernández, a la que confesó, ante todo el público, que la admiraba muchísimo cuando era más joven, tanto tanto, que tenía una tortuga y la llamó como ella. Pero no sólo Ana, sino Ana Fernández, con apellido y todo. El comentario fue acogido con cariñosas sonrisas por todos. Pero faltaba saber qué reacción había tenido la de Valencina de la Concepción. Cuando terminó el acto, Alejandro se acercó a ella y le preguntó directamente para saber cómo lo había encajado, añadiendo que un día le escribió para contarle la historia. Fernández lejos de molestarse se sintió tocada por tan entrañable historia y le dio un gran abrazo y un beso.

Luto en la Hermandad de la Cena. Noticia luctuosa este pasado fin de semana en el mundo de la Semana Santa onubense debido al fallecimiento de Juan Carlos Domínguez Cecilio, que era hermano de la Hermandad Sacramental de la Sagrada Cena, además de componente de la Agrupación Musical Santísimo Cristo del Amor. "Rogamos a todos nuestros hermanos y devotos una oración por su descanso. Que el Señor le dé descanso eterno y brille para él la luz perpetua. D.E.P", ha señalado a través de las redes sociales la Junta de Gobierno de la Hermandad.