CSIF denuncia ante la Inspección de Trabajo la precariedad de medios, dotaciones y personal de la Policía Local de Isla Cristina

Lunes, 27 agosto 2018

"DEJADEZ Y ABANDONO" POR PARTE DEL EQUIPO DE GOBIERNO

11.51 h. Durante los meses de verano, la media ha sido de dos agentes para una población de 70.000 habitantes. Segú denuncia el sindicato, las dependencias policiales están en unas condiciones insalubres por falta de higiene y mantenimiento y dos de los tres coches patrulla estuvieron fuera de servicio más de 20 días por no pasar la ITV, entre otras carencias.

Los representantes del sindicato CSIF en el Ayuntamiento de Isla Cristina han denunciado ante la Inspección de Trabajo la precariedad de medios, dotaciones y personal de la Policía Local debido a la carencia de agentes, equipos, vehículos, vestuario, higiene e instalaciones. Por este motivo, y tras numeras peticiones e informes presentados al equipo de Gobierno isleño sin obtener respuesta, la central sindical ha elevado el caso a la Inspección de Trabajo por la “gravedad” de esta situación que se ha acentuado, además, durante los meses de verano.

La propia empresa contratada por el Ayuntamiento para realizar un informe sobre los riesgos laborales refleja que la jefatura de la Policía Local no cumple ninguna de las normativas vigentes sobre seguridad e higiene. CSIF habla de “anomalías y deficiencias” de las que se ha informado a la corporación en repetidas ocasiones sin que “al equipo de Gobierno le haya preocupado lo más mínimo invertir en su Policía Local y, por tanto, en la seguridad de los ciudadanos de la localidad”. El máximo responsable de esta jefatura, el Subinspector-Jefe “tampoco hace nada por mejorar esta lamentable situación”, incide el sindicato.

En cuanto al problema de falta de agentes, durante este verano la media ha sido de dos efectivos para una población de 70.000 habitantes incluidos los núcleos urbanos de Isla Cristina (que triplica su número de residentes en la época estival), Islantilla, Urbasur, Pozo del Camino y La Redondela. CSIF asegura que esta situación hace imposible cubrir todas las llamadas entrantes sobre incidencias en estas localidades. Además, el servicio en las zonas de playa no se puede realizar “bajo ninguna circunstancia” por falta de personal y de medios ya que no cuentan con vehículos acondicionados para poder acudir.

Y es que desde el año 2010 no hay oferta de plazas para la Policía Local con una pérdida de un 10% de efectivos operativos en la calle por pasar a segunda actividad al tener más de 55 años. En la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) hay contempladas 15 plazas vacantes de policías, tres de oficiales y una de inspector que el equipo de Gobierno no quiere cubrir.

Medios y dotaciones

A la escasez de personal se suman, según ha explicado CSIF, los escasos medios con los que cuentan los efectivos de la Policía que, como ejemplo más llamativo, carecen de chalecos antibalas individuales. El pasado invierno se realizó un curso de formación de tiro organizado por el propio Ayuntamiento en el que había agentes sin chaleco haciendo las prácticas en la galería de tiro. Tampoco cuentan con etilómetro para poder realizar las pruebas de alcoholemia por lo que es habitual solicitar apoyo a las jefaturas de Lepe o Ayamonte o a la agrupación de tráfico de la Guardia Civil.

En relación a la flota de vehículos, "no hay motocicletas y recientemente dos de los tres coches patrulla estuvieron fuera de servicio durante 22 días porque el Subinspector-Jefe no previó que tenían que pasar la ITV. Unos vehículos que, por otra parte, no cuentan con la limpieza periódica mínima para su correcto mantenimiento. CSIF apunta que se llega a más de un mes sin higienizarlos considerando que en esos coches se traslada a detenidos y se utilizan para servicios de emergencias.

También presenta graves deficiencias del edificio donde se encuentra la jefatura que cuenta con más de 60 años y fue reformado hace 16 para el uso de la Policía Local. Las instalaciones eléctricas son arcaicas manteniéndose con empalmes, sujeciones con bridas o cables colgando sin cumplir con las normas de seguridad, lo que supone un riesgo añadido por la posibilidad de producirse algún cortocircuito o incendio. Al no tener una fuente de alimentación independiente, en época de temporales la jefatura se queda sin suministro eléctrico bastante a menudo por lo que no se pueden atender las emergencias.

El sistema sanitario, por otra parte, se encuentra en condiciones insalubres para los agentes. Las tuberías tienen más de 60 años de antigüedad, hay olores desagradables que salen de los desagües y los inodoros, y las duchas no se pueden utilizar porque los calentadores eléctricos se averiaron y siguen sin ser reparados. El mobiliario tiene más de 15 años, hace más de cinco años que el edificio no se pinta y el aire acondicionado no funciona en la oficina de inspección de guardia, donde se recogen las denuncias de los ciudadanos.

Estas instalaciones carecen de alarma y sistema de seguridad; el acceso a las dependencias policiales se realiza a través de dos puertas de madera sin cerradura de seguridad y, debido a la escasez de agentes, a menudo la jefatura se queda sola con material comprometido en su interior. Los intentos de forzar las entradas son habituales".

Por todo ello, CSIF viene demandando la subsanación de estos problemas haciéndole llegar a la corporación las numerosas deficiencias en las dotaciones y los medios pero, "lejos de solucionarse, se siguen agravando con el paso del tiempo, especialmente en determinadas épocas del año como son los meses de verano". Con la denuncia ante la Inspección de Trabajo, la central sindical espera que la Administración reaccione y se inicien las reparaciones y el acondicionamiento necesario para que la Policía Local pueda prestar un servicio de calidad garantizando la seguridad de los ciudadanos y de los propios agentes.

Finalmente, CSIF quiere trasladar a la población las disculpas de la plantilla de la Policía Local de Isla Cristina por no poder prestar los servicios de forma más eficiente debido a la “dejadez y el abandono de la corporación hacia este colectivo”.