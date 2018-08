16 nuevos juegos 'indie' para Nintendo

Agencias

Nintendo ha anunciado 16 nuevos títulos de desarrolladores independientes que llegarán próximamente a su plataforma Switch, entre los que se encuentran el 'shooter' multijugador Morphies Law, la aventura multiplataforma Monster Boy and the Cursed Kingdom, o y los puzles de Baba Is You.

Los juegos independientes, o 'Nindies', como los denomina la compañía, son los siguientes: Morphies Law, de Cosmoscope (20 de agosto); Bad North, de Raw Fury (20 de agosto); Prison Architect: Nintendo Switch Edition, de Double Eleven e Introversion Software (20 de agosto); The Gardens Between, de The Voxel Agents (20 de septiembre); Windjammers (23 de octubre) y Windjammers 2 (2019), de Dotemu; Monster Boy and the Cursed Kingdom, de FDG Entertainment (6 de noviembre); Moonlighter, de 11bit studios y Digital Sun (otoño); Children of Morta, de 11bit studios y Dead Mage (principios de 2019); This War of Mine, de 11bit studios (noviembre); Streets of Rogue, de tinyBuild; Everspace: Stellar Edition, de Rockfish Games (diciembre); Baba Is You, de Hempuli (otoño); Slay the Spire, de Humble Bundle (principios 2019); Night Call, de Raw Fury (principios de 2019), y Terraria, de 505 Games/Re-Logic (2019).

Nintendo, además, ha anunciado que será posible comprar códigos de descarga de numerosos 'Nindies' en determinadas tiendas. Los códigos estarán disponibles en tiendas 'online' y físicas de toda Europa, y una vez comprados, pueden canjearse desde la Nintendo eShop o desde la web de canjeo de códigos de Nintendo.

La primera tanda de 'indies' disponibles como código de descarga en tiendas incluye los siguientes: Celeste, de Matt Makes Games; Darkest Dungeon, de Red Hook Studios; Dead Cells, de Motion Twin; FAST RMX, de Shin'en Multimedia; Golf Story, de Sidebar Games; Gorogoa, de Annapurna Games; Hollow Knight, de Team Cherry; Shovel Knight: Treasure Trove, de Yacht Club Games; Stardew Valley, de Chucklefish; Night in the Woods, de Finji.