Salmerón: “No me ha sorprendido que Víctor pudiera hacer ese gol”

Mario Asensio

Domingo, 26 agosto 2018 | Leída 115 veces

Recreativo-Don Benito

José María Salmerón, con su tono mesurado, se mostraba satisfecho por la primera victoria del Recreativo de Huelva. Reconoció que su equipo hizo una primera parte espesa, que mejoró en la segunda mitad y que Víctor está capacitado para hacer más goles como el que valió el triunfo.

El técnico albiazul explicó sobre el juego discreto de la primera mitad que “es normal, es el primer partido. Hemos estado espesos con el balón en la primer parte y el campo no estaba bien. No hemos estado sueltos para poder jugar y que el juego fuese de un lado a otro, donde se podía ganar esa segunda jugada. No hemos hecho buena primera parte”. También mostró que “queríamos agradar y no perder y eso implica responsabilidad, pero es normal”.

En la segunda, lo que hicieron “era lo que queríamos buscar, las espaldas de su medio campo porque ahí podían tener problemas. Necesitábamos una circulación más clara para poder filtrar balones por dentro y crear peligro en el campo contrario y a partir de ahí hemos comenzado a crear juego y hemos llegado más que ellos, que llegaron cansados al final”.

También aludió a los minutos finales, en los que el equipo sufrió un poco, algo que no hizo antes. “Suele pasar cuando vas ganando 1-0 y ellos han ido a intentar empatar el partido y suele pasar en Segunda B. Los equipos tratan de conservar el resultado que tienen, sabiendo que es la mejor manera de poder hacer el segundo y ellos mueven sus posiciones y a veces despejamos cuando podemos jugar, pero manejar ese 1-0 es complicado”.

Personalizando tuvo unas buenas palabras para Víctor, en quien confía. “Tiene mucha calidad para hacer esa jugada en los golpeos. Es joven, tiene calidad individual y no me ha sorprendido que Víctor pudiera hacer ese gol”. Sobre lo oportuno de su entrada al campo dijo que “a veces los cambios te dan ese fruto y otras veces no. Él ha salido y bienvenido sea. Es el primer partido y un chico de aquí y eso hace que sea muy motivador para cualquier jugador de la cantera. Estamos para poner a la gente que llama a la puerta”.

De Caye Quintana comentó que “su trabajo es muy agradecido. En el plano ofensivo ha tenido mala suerte porque podrí haber marcado alguna e las que ha tenido, pero es un chico que además también te da trabajo, siempre se vacía y es lo que pedimos a cualquier jugador, que dé su cien por cien cada día”.

En cuanto que no se pudieron inscribir jugadores como Iván González y Lolo Plá, expresó que “le he dicho a la plantilla que no me iba a escudar en que faltara ningún jugador porque con los que teníamos había capacidad para ganar el partido. Es una situación incómoda, pero había que tener fe en los jugadores que estaban”.

Del Don Benito señaló que “sabíamos que era un equipo que jugaba fuera de casa y que iba a trabajar mucho en el aspecto defensivo y el ataque directo. En la primera parte no han tenido grandes ocasiones pero han hecho más disparos que nosotros. Es un equipo muy compacto y fuerte que va a hacer las cosas muy difíciles para cualquiera que se encuentre”.