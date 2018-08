Aviso amarillo por altas temperaturas en la Sierra y el Andévalo para este lunes

huelva24.com

Domingo, 26 agosto 2018 | Leída 95 veces

Activado por la Aemet

La AEMET prevé además avisos amarillos, en la misma franja horaria, en la Sierra y Pedroches y Subbética cordobesa y en la Cuenca del Genil (Granada); en Capital y Montes y Cazorla y Segura (Jaén), en las comarcas onubenses de la Sierra de Aracena, Andévao y Condado y en la Sierra Norte de Sevilla, con temperaturas que podrán alcanzar los 39 grados. En las zonas almerienses de Poniente y Capital, también estará vigente el aviso amarillo por temperaturas de hasta 36 grados entre las 13.00 y las 20.00 horas.



Gabinete de Comunicación de Emergencias Andalucí[email protected] Emergencias Andalucía

Además, en la zona del Estrecho y el Litoral gaditanos, AEMET activa el aviso amarillo por fenómenos costeros desde la medianoche hasta las 15.00 horas de ma- ñana lunes. También en Cádiz, los vientos en tierra serán protagonistas durante la jor- nada de mañana, por lo que se activa el nivel amarillo por rachas de hasta 80 km/h entre las 09.00 y las 18.00 horas.



Consejos a la población

Emergencias 112 Andalucía ofrece a la ciudadanía una serie de consejos y re- comendaciones para intentar evitar los riesgos asociadas a las altas temperaturas. Es importante, en estos días de calor, intentar no salir a la calle en las horas centrales del día y no realizar actividades físicas o esfuerzos a los que no estemos acostumbrados. Cuando salgamos, es recomendable protegernos con una gorra o un sombrero y no olvidar las gafas de sol, la crema solar y una botella de agua. Llevaremos ropa holga- da, de tejidos finos y colores claros.



La hidratación siempre es importante, pero más en estos días, en los que hay que beber abundante agua y evitar las bebidas alcohólicas, que lejos de hidratarnos van a conseguir el efecto contrario. A los niños, los ancianos y los enfermos crónicos, hay que ofrecerles agua de forma constante, ya que no suelen presentar sensación de sed. En ningún caso dejaremos a nadie, tampoco a las mascotas, en el interior de un vehículo cerrado, ni siquiera por un momento.



Se aconseja ventilar la casa a primera o a última hora del día y mantener cerradas las ventanas y persianas que estén expuestas al sol; siempre que sea posible usaremos el aire acondicionado o el ventilador y, en caso de no disponer, permanecere- mos en las estancias más frescas de la vivienda.



La alimentación más recomendable durante estas jornadas de calor es la basada en comidas frescas y ligeras, sobre todo las elaboradas con frutas y verduras. Hay que evitar las comidas copiosas y calientes, que harán las digestiones más pesadas. Es muy importante respetar la cadena de frío a la hora de conservar los alimentos y no consumir comida que haya estado expuesta al sol durante largo tiempo. Para los más pequeños de la casa, se deben preparar los biberones en el momento en el que vayan a ser consumidos. En caso de cualquier emergencia, llamar siempre al teléfono 112, un servicio público, gratuito, disponible las 24 horas, los 365 días del año.