Punto de partida hacia los sueños (19.30 horas, on line)

Mario Asensio

Domingo, 26 agosto 2018 | Leída 46 veces

Recreativo-Don Benito

Este domingo, como cualquier debut, es el día en el que se olvidan con más facilidad el enorme peso económico que arrastra el Recre, sus deudas y e incapacidad de cumplir con todo, el no saber en qué manos acabara y si son las necesarias para avanzar hacia la estabilidad. Este domingo a partir de las 19.30, y un ratito antes incluso, lo deportivo está en un primerísimo primer plano y la confianza es plena en lograr un triunfo que alimente ese punto de partida hacia los sueños. Luego pasará lo que tenga que pasar.

José María Salmerón dirige un nuevo proyecto albiazul, el cuarto en la categoría de bronce desde el descenso, con la importante diferencia con respecto al anterior que se trata de un técnico con trayectoria y experiencia. La plantilla parece equilibrada, con competencia en cada puesto, con una buena mezcla de juventud y veteranía, pero ya sabemos todos que de las presunciones no se vive y que es su rendimiento el que marcará su valía. Lo que sí es una certeza casi absoluta es que si no hay regularidad en los pagos a la plantilla, todos sus integrantes no alcanzarán el nivel que se espera de ellos. Ya lo hemos comprobado en otros casos.

Como otros inicios de temporada, aún no se sabe con certeza qué jugadores están disponibles y podrán formar parte de la convocatoria por haber sido inscritos a tiempo. El acuerdo con AFE y RFAF llegó como últimamente rondando el límite y no se sabe si todas las inscripciones se realizaron con normalidad. En este sentido, todo hace indicar que el centra Iván González, cuyo transfer proviene de Polonia, y los atacantes Lolo Plá y Alberto Ródenas no han visto cursadas sus inscripciones. Son seguras las bajas del delantero Alberto Quiles, que fue sancionado la pasada campaña con cuatro partidos de sanción, y del lateral diestro Mario Hernández por molestias en un tobillo.

De este modo, los disponibles, salvo cambios de última hora, serían 19 jugadores: Pablo Andrade, Víctor, Marc Caballé, Tropi, Iago Díaz, Borja Díaz, Diego Jiménez, Álex Lázaro, Fernando Llorente, Marc Martínez, Carlos Martínez, Pina, Israel Puerto, Caye Quintana, David Segura, Traoré, Vargas, Diego Domínguez y Nené.

Con un esquema de 1-4-1-4-1, el once más probable sería el formado por Marc Martínez en la portería, el único superviviente de la pasada campaña, con Pina, Diego Jiménez, Israel Puerto y Pablo Andrade en defensa. En el centro del campo Tropi estaría por detrás de una línea de cuatro con Iago Díaz, Marc Caballé, Carlos Martínez y Fernando Llorente, delante de los cuales estaría en punta Caye Quintana.

Por su parte, el Don Benito, un recién ascendido, acude a la cita con ansias de disfrutar la categoría de bronce y la visita al Nuevo Colombino se le antoja al club pacense como un escenario ideal para arrancar. Viene en sus filas con los exrecreativistas Ale Zambrano y Mario Gómez como parte de un equipo del que todos destacan que es compacto y hábil en el manejo de las segundas jugadas y con velocidad a la contra.