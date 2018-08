Rocío Espada reaparece en Roquetas: “Disfruto cuando me sacrifico, cuando sufro, si no lo hiciera no estaría compitiendo”

Mario Asensio

Sábado, 25 agosto 2018 | Leída 13 veces

Duatlón Cros

Por delante tiene dos meses en los que tratar de mejorar su estado de forma, que ya la valió en la primera parte del año el título de Campeonato de España de Duatlón Cros, el bronce en el Nacional de Xterra y los títulos andaluces de duatlón, duatlón cros y triatlón cros.

Pero lo más importante del entrenamiento y a competición para la deportista onubense del equipo Simón Verde DOC 2001 está en su mente. “Disfruto cuando me sacrifico, cuando sufro, si no lo hiciera no estaría compitiendo. Hay gente que sólo ve sacrificio, esfuerzo, disciplina... y no disfrutan. Para mí no tendría sentido. No sería feliz. Para mí esto consiste en disfrutar de verdad”, detalló a huelva24.com

Con esta premisa inicia la segunda parte de la temporada probándose por primera vez en la prueba almeriense, que consta de 500 metros nadando, 10 kilómetros en bicicleta y cuatro corriendo. “Me temo que será un triatlón muy cortito, muy rápido y pistero, va a ser como de carretera, pero me sirve para ir cogiendo ritmo e ir pensando ya en el Europeo”. Posteriormente se quedará unos días en Sierra Nevada para “machacarme”, aseguró.

Viene de “tres semanas de readaptación” y fiel a si misma ya tiene “ganas de exprimirme”. Y es que el Europeo lo tiene muy presente. “Estoy muy motivada, ir con la selección y encima a Ibiza que más o menos ya la conozco, los circuitos serán bonitos y exigentes y el que haga calor allí me viene bien y me da confianza.

Las condiciones son favorables y sólo queda currármelo como suelo hacer”.