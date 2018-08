Ale Zambrano regresa: “Quizás necesitaba salir de Huelva para volver a sentirme importante”

huelva24.com

15.02 h. El mediocentro onubense vestirá la camiseta del Don Benito ante el Recre en Huelva y asegura que “me resultará extraño jugar con otra camiseta en el Nuevo Colombino”. Asegura que es “el hijo de” y estoy orgulloso de serlo. Puedo estar tranquilo y dormir todas las noches tranquilo sabiendo que él no me dado ni una empujoncito”, dice de su padre, pues desde que es presidente es cuando menos jugó.

Alejandro Zambrano es un recreativista de corazón criado en la cantera albiazul y que ha vestido su camiseta en muchas ocasiones dentro de una carrear en la que también ha tenido que emigrar. Tras una última etapa de tres años en el primer equipo del Decano afronta un nuevo capítulo con el Don Benito, precisamente el rival que visita al Recre en el estreno liguero.

En una extensa entrevista en lavozrojiblanca.wordpress.com el mediocentro onubense expresó que “siempre es bonito volver a casa, volver de donde has salido, donde te has criado y me resultará extraño jugar con otra camiseta en el Nuevo Colombino”. Agregó que “el destino ha querido que sea en el primer partido donde me enfrente a ellos por primera vez y encima allí. Estoy con ganas de querer hacerlo bien pero no porque sean ellos de querer hacerlo mejor. Cuando venga cualquier otro equipo la entrega será igual”.

Al margen de las añoranzas, se mostró reforzado por estar donde quería. “El Deportivo ha apostado fuerte por mi y yo en este momento de mi carrera necesitaba un club que confiase en mí. Quizás necesitaba salir de Huelva para volver a sentirme importante”, explicó.

También asumió que “no es la primera vez que salgo de casa. En otra ocasión salí a Villlarreal y al Sporting de Gijón y ya estoy acostumbrado a estar fuera de casa. Por otra parte el vestuario es como una familia y la acogida ha sido super buena así que estoy muy contento aquí en la ciudad y bastante a gusto”.

No obstante, reflejó igualmente que “la verdad que es difícil siempre decidir salir de casa donde he estado 14 años. Estuve dos años fuera y al volver he estado otros tres. Es difícil salir de tu sitio de amigos, de familiares y de toda tu vida prácticamente. También se ha preparado un proyecto bonito pero aquí en el CD Don Benito se interesaron mucho, han apostado por mí y espero devolver esa confianza que han depositado”.

Preguntado por el hecho de ser hijo de Manolo Zambrano, presidente albiazul y lo que le ha podido beneficiar o perjudicar, Alejandro expresó que “Soy “el hijo de” y estoy orgulloso de serlo. En ningún momento me ha pesado y siempre he llevado mi apellido por bandera. Puedo estar tranquilo y dormir todas las noches tranquilo sabiendo que él no me dado ni un empujoncito y que todo lo he conseguido por mí”.

En esta línea comentó que “la verdad que estoy orgulloso, es más, a partir de que él haya sido presidente es cuando menos partido disputado. Incluso creo que en algún momento me ha perjudicado más que beneficiado por unas tomas decisiones que a veces no se atreven a darlas. El fútbol sigue y yo voy a seguir peleando y cumpliendo mi sueño. Ahora estoy en CD Don Benito con las mismas ganas que cuando tenía 18 años”.