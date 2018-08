El runrún: El santo más bailongo

Viernes, 24 agosto 2018 | Leída 51 veces

El patrón beasino es especial, es todo un bailongo y por eso le siguen con tanto fervor como alegría y marcha sus fieles devotos. Y es que sus pasos no lo marcan marchas sino canciones que conoce todo el mundo y que tienen mucho ritmo. San Bartolomé, llevado en su paso, y seguido por la multitud, lo mismo baila una sevillana, que ‘Paquito chocolatero’, que un pasdoble ‘Mi gran noche’ de Raphael, por ejemplo. Seguro que muchas personas que no son de Beas sabían que en sus fiestas el santo anima el cotarro como nadie, para los que no, tenemos pruebas. Si no se lo creen miren el video que han grabado los compañeros de Andalucía Directo de Canal Sur: https://www.facebook.com/AndaluciaDirecto/videos/1460563537379169/

Ladrones de gasoil en Almonte. Cualquier diría que la anunciada subida del precio del gasoil para comienzos de año está dado ideas a los amigos de lo ajeno. Sorprendente imagen la que ha compartido la Policía Local de Almonte en la que se ve en plena acción a unos jóvenes llenando una garrafa con el combustible de un camión estacionado en la vía pública. Los sujetos, cazados ‘in fraganti’ por los agentes, tendrán que responder de un delito contra la propiedad. Y es que no olvidemos que el ‘roto’ que le pueden hacer a un particular vaciándole impunemente un depósito de ese tamaño es bastante importante, pues hablamos de cientos de euros en gasoil. Y por supuesto, enhorabuena a la Policía almonteña por estar al quite.

Multas para los compradores de la 'manta'. Y ya que hablamos de actividades ilegales, les hablamos de la más en boga este verano: el fenómeno de los manteros. Tras un comienzo de temporada absolutamente descontrolado en zonas como La Antilla e Islantilla, tuvo incluso que intervenir la Subdelegación del Gobierno para poner orden en una situación que se les había ido de las manos a las policías locales. Así, una serie de acciones contra estos vendedores ilegales (ilegal es su actividad ya que carecen de licencia y lo son también sus artículos por ser falsificaciones que atentan contra la propiedad industrial), quizá hayan contribuido a paliar –siquiera mínimamente– este tráfico. Desde luego no es una medida infalible como la que han decidido adoptar en la también turística Salou (Tarragona), donde multarán con 300 euros a los compradores de venta ilegal en la calle, según las nuevas ordenanzas de civismo que han entrado en vigor esta semana. Según la nueva normativa de esta localidad de la Costa Dorada, "la compra o adquisición en el espacio público de alimentos, bebidas y otros productos procedentes de la venta ambulante no autorizada" se considera infracción grave de la normas de conducta en la vía pública, sancionada con 300 euros. Igualmente, sancionará también a los propios 'manteros' y a quien "colabore" con ellos. Es evidente que no será una medida especialmente popular, ya que muchos ciudadanos tienden a ser indulgentes con estos vendedores, pero está claro que es una forma de cortar por lo sano: sin compradores no habrá vendedores. ¿Serían capaces los ayuntamientos de Lepe o Isla Cristina, por ejemplo, tomar una medida como esta?