Salmerón: “Tenemos mucha igualdad en todas las posiciones y eso hará que compitamos cada vez mejor”

José María Salmerón está en las postrimerías de su debut oficial como técnico del Recreativo de Huelva ante el Don Benito este domingo (19.30 horas) en el estadio Nuevo Colombino. Para el entrenador almeriense es muy importante responder a la numerosa masa social albiazul con una buena imagen y los primeros tres puntos como punto de partida de un camino más largo, en el que el equipo debe ir paulatinamente aumentando su rendimiento. Ahora es consciente de que está a un nivel correcto pero no en el máximo y que cuenta con las piezas necesarias para llegar a él, tanto por calidad como por implicación de los jugadores.

Es por ello que en rueda de prensa Salmerón aseguró que se encuentra “muy contento con la plantilla tras casi dos meses duros a la hora de planificar muchas situaciones muy difíciles. Hemos hecho una gran plantilla y quedan algunas cositas y estamos con ganas de que empiece el partido, con mucha ilusión por ganar”.

Este es el primer objetivo que se marca. No habla ni de ascenso ni de playoff ni de posiciones en la tabla, sino de ganar este domingo. “Vamos a intentar hacer una buena temporada, pero el objetivo me lo tomo a corto plazo. Tenemos un mes y medio con cinco partidos bastante complicados, en el que nos enfrentamos a los tres equipos mas fuertes e la categoría, pero me centro en el primero y en conseguir los primeros tres puntos”.

En esta línea aseguró que “queremos hacer las cosas bien en todos los sentidos y que el equipo se sienta cada vez mejor en el campo”. Tiene el once en la cabeza en “un elevado porcentaje”, aunque también dudas por el buen nivel de sus jugadores en cada puesto, algo que considera clave. “Hemos hecho un equipo de mucha igualdad en todas las posiciones y eso va a hacer que el equipo compita y cada vez sea mejor”, resaltó como clave fundamental.

Explicó al respecto que “el equipo se ha confeccionado de una forma donde no va a ser tan importante la primera alineación. Vamos a encontrar el mejor estado posible y que este equipo día a día trabaje para competir cada semana a un nivel muy alto”. Por esto tendrá “muy complicado” elegir a los titulares, una situación que prefiere.

Salmerón mira a los suyos sin compararse con nadie y no se atreve a situar a su equipo con respecto a los demás, sabedor que independientemente de que otros equipos tengan más potencial económico, el verde es el que dicta sentencia. “Hay clubes importantes que nos superan económicamente, pero luego en el campo es otra cosa. Vamos a intentar ir partido a partido para ver adónde podemos llegar y estar en los últimos meses en las mejores condiciones para afrontar lo que nos hemos merecido durante este tiempo”, opinó.

En esta dinámica expresó que “el año pasado el UCAM me parecía de los mejores equipos y no entró en el playoff. Al final inciden muchos aspectos y situaciones y las vamos a trabajar todas para cada vez ser mejor equipo. Cada día que entrenemos y salgamos al campo creo que vamos a ir a más”. Y es que explicó que “estar ahora en las mejores condiciones no tiene sentido”.

No se compara con nadie pero defendió que desde la dirección deportiva se ha hecho “un gran trabajo, con mucho ingenio y paciencia y tranquilidad para hacer una gran plantilla y ahora ver qué nos ganamos dentro el campo”. No obstante, no dio la plantilla por cerrada y avisó de que “hasta el 31 de agosto hay que estar muy alerta. Yo sigo insistiendo mucho”.

“Trataremos e ser un equipo equilibrado en todos los aspectos. Es importante que el equipo pueda empezar con un sistema y nos vayamos moviendo hacia otros. Las cualidades de los futbolistas nos marcan las situaciones y el que nos dé el máximo rendimiento estará en el once obviamente”, detalló Salmerón.

Sobre el Don Benito dijo que es un equipo que “trabaja mucho el ataque directo y las segundas jugadas y que domina también las transiciones con jugadores rápidos, que con espacio buscan crear problemas”. Añadió que “reducirán mucho los espacios para dificultar nuestro ataque y que tengamos problemas y aprovechar transiciones para hacernos daño, por lo que tenemos que estar equilibrados y atacar bien y que no nos cojan atrás. Además son buenos a balón parado”.

En cuanto al entorno, con 8.000 socios prácticamente y si eso es una presión o una motivación, el entrenador albiazul aseguró que “creo que lo de la afición es tremendo. Con casi una frase hemos hecho 8.000 socios. Sabíamos que íbamos a ser muchos y seguro que habrá más. Va a ser un apoyo muy grande para este equipo, pues vendrán momentos buenos, malos y regulares y van a tirar de nosotros”.

Pero no sólo esperó de la afición sino que tiene claro que hay que darle también. “Tenemos que satisfacer a esta gran afición y vamos a dar lo máximo y ojalá este año podamos dar muchas alegrías y estén orgullosos de este equipo”. Agregó que “prefiero jugar antes ante 12.000 que ante mil, para mí es mucho más alentador y enriquecedor y ojalá que eso sea una motivación más para el equipo”.

Sobre el estado del césped comentó que “siempre me preocupa, es una de mis obsesiones”, pero expresó que “ha dado un cambio terrible” y que aunque no va a estar “en las mejores condiciones” para el domingo estará mejor que la semana pasada y seguirá mejorando porque es un campo “muy agradecido”. “Trabajaremos para que esté en las mejores condiciones”, afirmó.