San Juan del Puerto definirá la final del provincial de ruta para escuelas y cadetes

Jueves, 23 agosto 2018 | Leída 5 veces

Ciclismo

Así, los corredores de las categorías promesa, principiante, alevín, infantil además de los cadetes (masculinos y femeninos) tendrán la penúltima oportunidad de sumar puntos en la clasificación final de este emocionante circuito de la modalidad de ruta.



Se dispondrá a partir de las 10 de la mañana un circuito de un kilómetro al que los corredores de promesa deberán dar una sola vuelta; los principiantes, dos; los alevines, cinco; los infantiles, 10 y los cadetes, 25 vueltas. No obstante, como siempre recordamos, el número de vueltas podrá ser modificado a criterio del jurado técnico.





Las inscripciones deberán realizarse a través de esta web antes del 30 de agosto, abonando solo 1€ los ciclistas federados, mientras que los corredores de escuela no federados tendrán que pagar 3,5€. La categoría cadete está reservada únicamente a ciclistas federados. Aquellos corredores que no se hayan inscrito a través del formulario web, podrán hacerlo el mismo día de la prueba de 8.30 a 9.30 horas asumiendo un pago extra de 2€. Habrá trofeo para los tres primeros clasificados de cada categoría y medallas para todos los participantes que no suban al podio.



Celebrada esta prueba, solo restará una para dar por finalizado el Circuito Provincial de Huelva de Carretera para Escuelas y Cadetes. Esta última cita, que cerrará el cartel de siete pruebas -que arrancara en el mes de marzo en Bollullos del Condado-, se celebrará el 27 de octubre en Hinojos con el nombre VII Encuentro de Escuelas Ciclistas de Andalucía.