Tropi: “Confío a muerte en este proyecto”

Mario Asensio

Jueves, 23 agosto 2018 | Leída 55 veces

Recreativo

Carlos Carbonell Gil ‘Tropi’ se presentó oficialmente como jugador del Recreativo de Huelva con la convicción de saber a dónde llega y por qué. “Confío a muerte en este proyecto”, aseguró el mediocentro valenciano, que tuvo una importante oferta desde la Liga India justo antes de firmar por el Recre, pero prefirió vestir de albiazul a un contrato suculento.

Al respecto explicó sobre lo sucedido que “al final se presenta esta oferta y como mínimo hay que valorarla un poco, pero lo sopesé y me decanté más por el proyecto deportivo con el que tanto me insistió Óscar y el míster. Confío a muerte en este proyecto” .

“Tuve que pensármelo pero no tengo ninguna duda”, agregó Tropi, que detalló que “al final todo el interés puesto por Óscar y el proyecto que se me planteó y lo que hablé con el míster me fue convenciendo. El Recreativo es un club histórico, el más de este país por excelencia y eso pesa mucho y fue un pilar importante en mi decisión. Al final te tira más la grandeza de un club y una afición y ciudad como la del Recre, que empuja mucho”.

Con estos condicionantes, preguntado por las aspiraciones albiazules, expresó que “nosotros tenemos que ir con los pies en el suelo, como todo el mundo en este deporte, porque nunca sabes qué puede pasar. La aspiración de cualquier jugador debe ser llegar a lo máximo”. Al respecto opinó que un estadio Nuevo Colombino lleno “nos da muchas más fuerzas para conseguir estar más arriba, de eso no hay ninguna duda”.

Tropi ya ha gozado de minutos en pretemporada y sobre la posición de mediocentro y lo que demanda de él Salmerón explicó que “he jugado toda mi vida ahí y me siento muy cómodo y a gusto, disfruto mucho de jugar en esta posición”. Agregó sobre sus cualidades que “mi punto fuerte es estar concentrado los 90 minutos, interpretar bien las situaciones el juego, cuando conservar el balón, presionar o buscar un juego más directo. Sé leer bien los partidos, ése es mi fuerte”.

Del partido del debut liguero ante el Don Benito expuso que “lo estamos trabajando. Ante este equipo tenemos que dominar todas las situaciones del juego. Por lo que sabemos nos encontraremos con un equipo replegado y con un ataque directo y hay que estar muy atentos a ganar la primera disputa y las segundas jugadas”.

Flores de Carazo

El director deportivo albiazul Óscar Carazo tiró flores a Tropi y destacó lo complicado de la operación y agradeció que se decantara por la oferta del Recre tras dos meses hablando por teléfono.

De su perfil esbozó que es "un mediocentro carácter defensivo no exento de calidad, todo lo contrario. Para mí es un jugador muy completo y del que nos sentimos muy orgullosos de que esté con nosotros porque ha sido muy complicado”.

Añadió al respecto que “a última hora se nos presentó por el camino una situación complicada y es de resaltar que haya antepuesto el nivel deportivo y estar con nosotros al nivel económico. Todo lo que salió en la prensa era verdad. Él tenía una propuesta económica con cifras mareantes para nosotros y eligió estar con nosotros y es para agradecérselo. Confía en este proyecto deportivo y va a sumar y a aportar bastante”.